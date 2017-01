El Lleuresport ha rebut enguany 11.031 participants

La 32a edició del Lleuresport, el parc de Nadal organitzat pel GEiEG i l'Ajuntament de Girona, ha arribat als 11.031 visitants, el que suposa un 3% més que l'any passat. Segons informen des de l'entitat, l'àrea d'aventura, amb activitats com escalada en caixes, ponts penjants, el nou pont aeri i el circuit d'e-board han tingut un gran èxit, mentre que la zona de tallers ha tingut una ocupació elevada, especialment el maquillatge, la carpa de fer un tió i les manualitats. A la planta baixa, on hi havia inflables, llits elàstics i tennis taula, també es va registrar una bona afluència de públic.

En aquesta ocasió, a més, el Lleuresport també ha participat en un recapte d'aliments i ha celebrat un concurs a Instagram que consistia en fer-se una fotografia dins del parc i penjar-la a la xarxa social amb l'etiqueta #lleuresportgeieg o #lleuresportTEEN.

El parc va tancar les seves portes el passat 4 de gener. El seu director general, Cèsar de Tiburcio, s'ha mostrat molt satisfet amb el volum de visitants rebuts en aquetsa edició, i ha agraït a tots els monitors i grup humà que s'hagin bolcat en el parc.