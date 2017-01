El PP rebutja fixar un calendari per accelerar el desdoblament de la N-II

El Partit Popular ha rebutjat aquest dimarts una moció del PDeCAT reclamant accelerar el desdoblament de 52 quilòmetres de la carretera N-II entre Tordera i la Junquera. El senador del Partit Demòcrata, Joan Bagué, ha estat l´encarregat de defensar una moció de cinc punts que exigia al govern espanyol acabar els treballs tècnics durant el primer semestre del 2017, detallar un pla i un calendari d´execució, agilitzar les licitacions, evitar demores i prioritzar les actuacions en aquelles vies amb major volum de trànsit. Des del Partit Popular, el senador Antonio Romero ha argumentat que no és possible establir un calendari per a l´execució del desdoblament de la N-II perquè "hi ha moltes actuacions que no depenen del govern espanyol".

El senador del PDeCAT Joan Bagué ha lamentat la resposta del senador popular, ha criticat la "deixadesa" del ministeri de Foment envers aquest projecte i ha carregat contra les declaracions d´intencions dels populars en comptes, ha dit, de solucionar el problema. És per això que ha exigit "concreció i un compromís ferm" perquè, a parer seu, en cas contrari la situació de la N-II continuarà estancada "con sempre".

El senador del PDeCAT ha explicat que en els últims 8 anys només s´ha desdoblat un tram de 6 Km entre Sils i Caldes i ha alertat que, de seguir amb aquest ritme, es trigarà més de 80 anys a desdoblar els 52 quilòmetres de diversos trams de via entre Tordera i La Jonquera. En aquest sentit, Bagué ha lamentat que el govern del Partit Popular no s´obri a trobar una solució a un problema que s´arrossega des del 1993.

Per la seva banda, el senador del PP Antonio Romero ha defensat les actuacions que ha portat a terme l´Estat a Catalunya assegurant que el ministeri de Foment ha destinat més d´11.200 milions d´euros a millorar les infraestructures catalanes. En aquest sentit, ha fet un recull de les obres que el govern espanyol ha portat a terme a la demarcació de Girona els últims anys.

També ha retret al senador del Partit Demòcrata que no reconegui l´esforç del govern de Mariano Rajoy en matèria d´inversions a rodalies on ha assegurat que s´han destinat més de 3.700 milions. "La major inversió de l´Estat als serveis de rodalies és a Catalunya", ha exclamat Romero durant la seva intervenció a la comissió de Foment del Senat.

El resultat de la votació ha estat de 10 vots a favor de la moció, 15 en contra i 1 abstenció. De manera que la comissió de Foment ha acabat rebutjant la iniciativa del PDeCAT que reclamava diverses actuacions per accelerar el desdoblament de la N-II entre Tordera i la Jonquera.

D´altra banda, la comissió de Foment del Senat ha aprovat una moció d´ERC instant el govern espanyol a reprendre "a la major brevetat" les obres dels giratoris a les interseccions GIV-5125 I GIV-6226 amb carretera N-II. El grup d´Esquerra Republicana al Senat ha acabat acceptant una esmena del PP on demanava canviar els termes "immediat i urgent" de la moció per l´expressió "a la major brevetat possible".