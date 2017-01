Recullen firmes perquè el rei Baltasar sigui una persona negra

El regidor de la CUP a Girona Lluc Salellas ha iniciat una campanya de recollida de firmes a través de la plataforma Change.org per demanar que el rei Baltasar de la cavalcada sigui interpretat per una persona negra. També vol que s'obri més la participació a la desfilada reial i que no hi hagi discriminació de gènere en les figures dels reis. I és que, malgrat lloar l'organització de la cavacalcada, assegura que molta gent demana «algunes actualitzacions àmpliament compartides». Ahir a la tarda, la proposta comptava amb més d'un centenar d'adhesions.

La petició de Salellas consta de tres punts. En primer lloc, que s'incloguin persones negres a la cavalcada, especialment en la figura del Rei. «Cal normalització i sentit comú», assenyala, tot subratllant que altres ciutats i pobles ja han actualitzat aquest aspecte de la cavalcada. De la mateixa manera, demana que no es discriminin les dones a l'hora de fer de reis.

En segon lloc, vol que s'obri encara més la possibilitat de participació a la cavalcada reial a través de formularis a internet i publicitat a tot arreu, com es fa a Barcelona. Per a Salellas, cal que «tothom qui en tingui ganes pugui participar alguna vegada a la cercavila». Finalment, demana que es garanteixi la presència «reial» a tots els barris.