Girona10 sortejarà 1.440 nits d'hotel i 6.600 àpats a restaurants a deu euros

El Girona10 s'ha consolidat com un dels esdeveniments destacats del calendari de la ciutat. Nascut fa sis anys per desestacionalitzar el turisme i dinamitzar un mes complicat com el gener, l'esdeveniment oferirà enguany 1.440 places hoteleres i 6.642 àpats i algunes novetats. Entre aquestes, destaca la proposta Nit 10, on fins a tretze locals d'oci nocturn oferiran dues copes a deu euros. Alguns establiments també oferiran la possibilitat de gaudir de concerts en directe de forma gratuïta. Una altra novetat són les visites guiades pels escenaris de 'Joc de Trons'. Enguany, el Girona10 es farà del 27 al 29 de gener i les inscripcions ja estan obertes fins al proper dia 16. El sorteig es farà el dia 17 a les escales de la Catedral.

L'Ajuntament de Girona, conjuntament amb l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, ha presentat la sisena edició del Girona10, que se celebrarà del 27 al 29 de gener i que aquest any arriba amb més de 8.000 places d'allotjament i restauració i amb noves propostes a 10 euros.

Una de les novetats destacades és La Nit 10, una iniciativa de tretze locals d'oci nocturn que faran la promoció de dues copes de la varietat que vulguin a un total de 10 euros (cada local escollirà la franja horària de la promoció). Alguns establiments també oferiran la possibilitat de gaudir de concerts en directe de forma gratuïta.

Una altra de les novetats d'aquesta edició són les visites guiades 'Game of Girona Experience', una experiència per conèixer totes les intimitats de la VI temporada de 'Joc de Trons' rodada a Girona en forma de recorregut pels racons més emblemàtics de la ciutat on es van representar els diferents regnes de la sèrie. Aquesta edició també es complementa amb una àmplia gamma de visites guiades a diversos espais i monuments de la ciutat (Barri Vell, Catedral o Castell de Montjuïc, entre d'altres).

Inscripcions obertes

Les inscripcions per participar al Girona10 estaran obertes fins al 16 de gener a través del web de l'esdeveniment (www.girona10.net). Seguint el format habitual, en aquesta edició s'oferiran places, amb previ sorteig, en les dues categories originals: 1.440 places hoteleres i 6.642 àpats en establiments de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona a un preu de 10 euros. A diferència de l'any passat, els cinemes no entraran a sorteig sinó que faran extensiva a tothom que ho vulgui la promoció especial de dues entrades a 10 euros durant tot el cap de setmana.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat el caràcter innovador que va significar el Girona10 quan es va apostar per la iniciativa i assegura que s'ha acabat convertint en "un model d'èxit gràcies a la conjura de tots els agents col·laboradors". Per la seva banda la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana Yanes, ha remarcat que Girona10 és una iniciativa que atrau visitants d'arreu del territori en temporada baixa i que, per tant, és un impuls econòmic important per a la ciutat.

Sorteig a les escales de la Catedral

El sorteig es durà a terme el 17 de gener a les dotze del migdia a les escales de la Catedral i es triarà el número de tall a partir del qual s'assignaran les places. A partir de les quatre de la tarda, i amb un marge de 24 h, l'associació es posarà en contacte amb els guanyadors per concretar-los quina plaça els ha tocat i com han de fer efectiva la reserva. Els guanyadors disposaran de tres dies per confirmar la reserva i, en cas que no la confirmin, s'assignaran les places sobrants.

Més de 50 activitats

Tallers gastronòmics en anglès, un circuit d'habilitats en bicicletes sense pedals, els tastets gastronòmics del mercat del Lleó, visites tematitzades nocturnes a la Catedral, concerts, i la 2a cursa de Carnestoltes en el marc d'una matinal esportiva familiar seran algunes de la cinquantena d'activitats que completaran l┤agenda del Girona10. El president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, ha volgut agrair la feina de tots els col·laboradors que han fet possible una nova edició d'aquest esdeveniment.