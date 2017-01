Les obres per fer el carril bici al carrer Santa Eugènia ja afecten la vorera

Un cop acabades les festes de Nadal i Reis, les obres per fer el carril bici del carrer Santa Eugènia de Girona afecten ja part de la vorera del vial, entre la Gran Via de Jaume I i la plaça Marquès de Camps. També queden ben visibles els treballs a l'interior de la plaça.

La planificació de les tasques, que han d'acabar al maig, preveia que abans de les festes els treballs se centressin en la part del carrer Nou i Jaume I per, posteriorment, abarcar la part més comercial, segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà. També es va començar a aixecar el paviment de la plaça Marquès de Camps, ja que s'haurà de canviar de costat el desfibril·lador i la font amb dues foques. El carril bici passarà just per aquesta part de la plaça.

El carril bici serà la continuació del tram ja existent entre el barri de Santa Eugènia –des de la plaça del Barco fins a la Farinera– pel carrer Santa Eugènia, que és per l'asfalt. En passar pel viaducte, en direcció al centre, passarà per sobre la vorera, com al carrer Emili Grahit, que s'haurà eixamplat agafant tot un carril de la carretera, que quedarà en un sol carril per als vehicles.

El carril entrarà a la plaça Marquès de Camps passant pel costat de la font ornamental rodona del centre i creuarà fins a l'altra vorera aprofitant un pas de vianants. Passarà per darrere de la parada de la girocleta i seguirà per la vorera eixamplada fins a arribar a l'encreuament amb la Gran Via de Jaume I. Allà s'hi farà un nou pas de vianants amb semàfor que servirà per connectar amb el carrer Nou.

A la plaça Marquès de Camps, la preferència de pas de vehicles canviarà. Ara s'han d'aturar els que fan la volta dins de la plaça. Després de les obres, els qui s'hauran d'aturar són els qui s'incorporin al carrer Santa Eugènia des de Jaume I.