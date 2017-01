Plaques de glaç de fins a 7 cm de gruix al Barri Vell de Girona

Daniel Bonaventura

Operaris de la brigada de Parcs i Jardins de l´Ajuntament de Girona van trobar-se ahir amb la dificultat afegida de plaques de gel de fins a 7 centímetres de gruix en les tasques de neteja de la Font d´en Narcís Figueras, l´estany del darrere de l´absis de l´església de Sant Pere de Galligants, on a l´estiu rauquen les granotes. Els operaris no van tenir més remei que endur-se el glaç –que en altres condicions meteorològiques hauria sigut aigua– per aconseguir veure net l´estany. La neteja es fa cada any.