Els veïns del Barri Vell no volen que l´Strenes es faci a la plaça de Sant Feliu

L'associació de veïns del Barri Vell no vol que els concerts del festival Strenes se celebrin a la plaça de Sant Feliu -on s'han fet fins ara- ni tampoc a cap altre indret del barri, ja que, segons assenyalen, «l'experiència ens ha demostrat que no és aconsellable». Els membres de l'asociació consideren que a la ciutat hi ha altres indrets més adequats on dur a terme els concerts, ja que és més fàcil accedir-hi, hi ha més aparcament i no es produeixen tantes molèsties als veïns.

Els veïns i comerciants del Barri Vell ja s'han reunit amb el regidor de Cultura, Carles Ribas, per exposar-li les seves reticències al fet que el barri torni a acollir una nova edició de l'Strenes. Ja fa molts mesos que els veïns es mostren fastiguejats pel gran nombre d'activitats que es fan al Barri Vell, amb les consegüents molèsties que això els comporta, i demanen una major distribució de les activitats pels diferents espais de la ciutat.

Fa pocs dies, Ribas va explicar a Diari de Girona que l'Ajuntament aposta per aquest emplaçament, però que només el mantindrà si compta amb el vistiplau dels veïns. També va anunciar l'elaboració d'un protocol que reguli les activitats culturals i esportives al Barri Vell, posant l'accent en qüestions com els horaris, el volum de la música o fins i tot la mobilitat.

La resposta dels veïns, però, ha estat clara: «Celebrar concerts de la tipologia de Strenes a la plaça de Sant Feliu, l'experiència ens ha demostrat que no és aconsellable», indiquen en un comunicat. Per això, afirmen que l'associació «no dóna conformitat» a la celebració de l'Strenes «ni a la plaça de Sant Feliu ni a qualsevol altre indret del Barri Vell». En aquest sentit, assenyalen que hi ha altres espais, com les ribes del Ter, el pavelló de Fontajau o el pavelló de Palau, que són més adequats per a aquest tipus d'esdeveniments, ja que compten amb millors accessos, més aparcaments i no hi ha tants veïns a prop que puguin patir les molèsties.

D'altra banda, també es mostren escèptics amb el protocol anunciat per Ribas. Segons indiquen, sempre estaran disposats a reunir-se amb el regidor de Cultura o qualsevol altre representant municipal, però no creuen que l'excés d'activitats i incidències que es produeixen al Barri Vell es resolguin amb un protocol.

Finalment, els veïns creuen que els problemes del barri es resolen de dues maneres: aplicant «amb diligència» la legislació vigent en temes mediambientals i amb un «diàleg obert i franc» entre l'Ajuntament i l'associació per «racionalitzar i descongestionar el Barri Vell d'activitats i fomentar la vida comunitària».