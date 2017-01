La campanya de Nadal de l'Espai Gironès reuneix fins a 800 voluntaris

La campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès de Salt ha superat totes les expectatives i ha sumat prop de 800 voluntaris, segons ha informat el centre comercial. L'Espai del Temps ha comptabilitzat més de 75.500 minuts de temps que els voluntaris han regalat en el marc de la iniciativa.

L'Espai del Temps, la campanya solidària impulsada per l'Espai Gironès en col·laboració amb 18 entitats i ONG de les comarques gironines per promoure el voluntariat, ha estat un èxit. S'han superat totes les expectatives i s'ha aconseguit sumar 793 voluntaris que han regalat 75.530 minuts del seu temps per destinar-lo a les activitats que es proposaven.

El centre comercial està molt satisfet amb la resposta a la capmanya, que s'ha dut a terme del 1 de desembre al 5 de gener, i ha agraït la gran participació de tots els voluntaris i entitats: Les Vetes i Nostra Llar de Salt; Mas Moner de Santa Coloma de Farners; el Centre Geriàtric Maria Gay de Girona; el Casal dels Infants de Salt; el Centre Educatiu de Montilivi de Girona; la Plataforma Educativa de Salt; la Fundació Catalunya La Pedrera; Càritas Girona; la Fundació Privada Banc dels Aliments ; Terra Viva d'Olot; APAPE del Pla de l'Estany; APNAE; Fundació Mona de Riudellots de la Selva; l'Associació de Naturalistes de Girona; i l'Associació la Sorellona.