ERC proposa que l'Ajuntament es doti d'un protocol de bons usos horaris

El grup d'ERC-MES presentarà una moció al ple de dilluns per confeccionar un protocol de bons usos horaris i del temps. La portaveu republicana, Maria Mercè Roca, ha explicat que l'objectiu és «millorar la qualitat de vida, en particular pel que fa a la salut, al benestar i a la concilicació en termes personals, familiars i d'oci», tant dels treballadors de l'Ajuntament com de la ciutadania. Aquesta proposta s'emmarca dins la iniciativa de la reforma horària, i estarà emparada pel nou Reglament Orgànic MunicpaL (ROM), gràcies a una esmena del grup republicà a l'Ajuntament.