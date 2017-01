Més de 200 inscrits per trobar un donant de medul·la per a en Roger

Més de 200 persones s´han inscrit per participar aquesta tarda en la campanya de donació de sang i medul·la òssia que organitza l´escola Vedruna de Girona per ajudar en Roger, un alumne del centre a qui se li ha diagnosticat una aplàsia medul·lar, una malaltia rara que requereix un trasplantament urgent.

La directora del centre, Marta Oliva, confessa que estan «sobrepassats» per la resposta ciutadana i que preveuen repetir la jornada de donació a principis de la setmana vinent per donar cabuda a les persones que s´han interessat per fer-se donants de moll de l´os o donar sang.

Oliva explica que entre els més de 200 inscrits hi ha persones de tot arreu, no només familiars d´alumnes i personal del centre, perquè el boca-orella ha propagat la crida feta des de l´escola del petit, que té deu anys.

Per a la jornada d´avui, en què professionals del Banc de Sang de l´hospital Josep Trueta de Girona atendran les persones que s´adrecin al centre de quatre de la tarda a nou del vespre, Oliva demana «paciència», perquè hi haurà cues, però remarca la importància de col·laborar a la causa, o bé inscrivint-se al Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras o bé donant sang.

Per resoldre els possibles dubtes relacionats amb la donació, dimarts l´escola va organitzar una xerrada formativa, a la qual van assistir unes 150 persones. A la trobada, els professionals del Banc de Sang van exposar en què consisteix la donació de moll de l´ós i quina és la seva finalitat. A més, indica Oliva, va servir per fer arribar a les persones mobilitzades l´agraïment de la família d´en Roger, que està aclaparada per les mostres de solidaritat rebudes.