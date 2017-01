Més de 8.000 places i noves propostes a 10 euros en la sisena edició del Girona10

La campanya Girona 10 torna el darrer cap de setmana de gener amb 1.440 places hoteleres i 6.642 àpats a deu euros que se sortejaran entre tots els qui s'hagin inscrit a www.girona10.net abans d'acabar el 16 de gener. El sorteig es farà el 17 de gener a les dotze del migdia a la Catedral, un escenari escollit amb motiu de la commemoració del seu 600è aniversari. Al sorteig es triarà el número de tall a partir del qual s'assignaran les places.

Per aquesta sisena edició hi ha 23 hotels que ofereixen 720 premis (per a dues persones) i 46 restaurants que ofereixen 3.321 premis (també per a dues persones), fent un total de 8.082 premis d'allotjaments i àpats a deu euros per persona. La campanya és una iniciativa de l'Associació d'Hostaleria de Girona en col·laboració amb l'Ajuntament i Caixabank.

Una de les novetats d'aquest any és la Nit 10. Tretze establiments d'oci nocturn oferiran, dins de la franja horària que cada local decideixi, la promoció de dues copes de la varietat que ells vulguin a un total de 10 euros. Pel que fa als cinemes, l'any passat van decidir entrar al sorteig però enguany dissabte i diumenge directament es farà l'oferta de dues entrades a deu euros.

A banda de l'oferta hotelera i de restauració, hi haurà una cinquantena d'activitats a la ciutat. De fet, durant aquests dies, la ciutat esdevé un aparador d'esdeveniments que són una petita mostra de propostes culturals, gastronòmiques, esportives, musicals i populars que es fan a la ciutat tot l'any.

Una de les novetats d'aquesta edició són les visites guiades Game of Girona Experience, que permetran conèixer totes les intimitats del rodatge de Joc de trons. Tallers gastronòmics en anglès per endinsar-nos en la cultura escocesa, un circuit d'habilitats amb bicicletes sense pedals, els tastets gastronòmics al Mercat del Lleó, visites tematitzades nocturnes a la Catedral, concerts i la segona cursa de Carnestoltes seran algunes de la cinquantena d'activitats que completaran l'agenda del Girona 10.

Un any més es repetiran les portes obertes a museus i monuments, promocions i descomptes especials en diferents comerços, a més de tarifes especials en activitats d'oci, esportives i en la compra d'espectacles i festivals. Els afortunats en el sorteig també gaudiran d'avantatges en el transport públic.

En la presentació de l'esdeveniment feta ahir, el president de l'Associació d'Hostaleria, Josep Carreras, va agrair «la feina de tots els col·laboradors que han fet possible una nova edició». La regidora de Turisme, Glòria Plana, va remarcar que Girona10 «és una iniciativa que atrau visitants d'arreu del territori en temporada baixa i per tant és un impuls econòmic important per a la ciutat».

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar el caràcter innovador que va significar l'inici del Girona10 i que s'ha acabat convertint en «un model d'èxit gràcies a la conjura de tots els agents col·laboradors» alhora que ha volgut destacar el fet que «la col·laboració publicoprivada és garantia d'èxit».