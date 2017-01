Creu Roja habilita pisos a Girona i Salt per acollir els primers refugiats

Creu Roja Girona ja té a punt tot un protocol per acollir els primers 20 refugiats procedents dels camps de Grècia i Itàlia. La previsió és que les primeres persones arribin a partir de la setmana que ve. L'entitat ha dissenyat un pla d'acollida per donar-los habitatge (ha llogat cinc pisos a Girona i Salt), menjar, suport psicològic i també acompanyar-los en tots els tràmits que hagin de fer, com el d'escolaritzar els fills. De moment, l'entitat desconeix la nacionalitat dels refugiats que arribaran a Girona ja que tota la tramitació la fa l'Estat. L'objectiu és que, passats sis mesos, aquestes persones siguin més autònomes i puguin arribar-ne 20 més. Per tant, es tracta d'un programa que ara comença i que no té data de finalització. Des de l'Ajuntament de Girona també hi donen suport.

Creu Roja fa anys que treballa per ajudar refugiats i persones demandants d'asil que truquen a la porta de l'entitat. L'any passat, per exemple, va atendre 73 persones i les va ajudar a fer tràmits, facilitar-les traductors o acompanyar-les en el procés d'escolarització dels fills. A Girona, però, la Creu Roja no disposava de pisos per garantir un acolliment a mig termini i, per això, un cop feta la primera atenció aquestes persones havien d'anar a viure fora de la demarcació.

Ara, l'entitat ja té a punt els primers cinc pisos que permeten sumar un nou recurs al programa de persones refugiades. Es tracta d'habitatges que lloga directament a particulars i que estan distribuïts entre Girona i Salt. Creu Roja ja té a punt també tot un equip tècnic per donar suport i acompanyar els primers refugiats que arribaran procedents dels camps de Grècia i Itàlia.



Sense informació sobre perfil ni nacionalitat

Són persones que arribaran a partir de la setmana vinent a Girona procedents dels camps de refugiats però encara no se'n coneix ni la nacionalitat ni tampoc el perfil. Per l'experiència d'altres demarcacions, les famílies que estan arribant més a l'estat espanyol procedeixen de Síria, Ucraïna, Afganistan o Pakistan. El govern espanyol és l'encarregat de gestionar l'arribada d'aquestes persones i Creu Roja Girona s'ha de desplaçar fins a Madrid per recollir els refugiats que tenen com a destí final la capital gironina.

"Ho tenim tot a punt i esperem que ens puguin avisar dos o tres dies abans dels perfils que rebrem per acabar de preparar-ho tot", ha declarat el coordinador de Creu Roja Girona, Jordi Martori. Inicialment, el programa comença amb dotze places i s'ampliarà fins a la vintena.



Sis mesos per garantir l'acollida

La responsable a Girona de persones immigrades i refugiades, Anna Serra, ha explicat que la primera fase d'acollida s'allargarà durant sis mesos i que és prorrogable tres mesos més segons les necessitats de cada persona o família. En aquest període, Creu Roja s'ocupa de donar una atenció integral a les persones refugiades: els garanteix menjar, higiene, salut, atenció psicològica, traducció i també acompanyament per a tots els tràmits, com l'escolarització dels fills.

Passat aquest temps, el projecte entra en una segona fase, anomenada d'integració. "Pretenen que en aquesta segona fase siguin mínimament autònomes", reconeix Serra. La idea és que ja tinguin eines per buscar feina i un habitatge pel seu compte i que es puguin distribuir per diferents municipis del territori. En aquesta segona fase, Creu Roja manté el suport i atenció als refugiats. El programa es completa dos anys després de l'arribada, quan l'entitat preveu que ja hauran assolit la plena integració.

El programa que ara comença ja està en marxa a la resta de demarcacions catalanes. Girona és, però, l'última en incorporar-s'hi. No obstant això, des de l'entitat remarquen que és un programa que comença sense data de finalització. És a dir, passats els primers sis mesos de la primera fase d'acollida, la previsió és que arribin 20 persones més. A més, Serra detalla que Creu Roja continua donant suport a totes les persones que arribin a Girona per altres vies i que vulguin sol·licitar asil.



Suport de l'Ajuntament de Girona

A la presentació del programa hi ha assistit també l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la primera tinenta d'alcalde i responsable de Drets Socials, Sílvia Paneque. El consistori ha cedit espais per a l'equip tècnic i s'ha post al costat de l'entitat per ajudar-los en tots els tràmits que calguin. "Estic convençuda que oferirem la millor llar possible a les persones que arribin, que aconseguirem que se sentin com un membre més de la nostra societat", ha declarat l'alcaldessa, Marta Madrenas.