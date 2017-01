Girona serà a Fitur per explicar el certificat de destinació de turisme esportiu

La tinenta d'alcaldia de l'area de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de Girona, Glòria Plana, assistirà a la propera edició de Fitur que se celebra a Madrid del 18 al 22 de gener. Al mostrador s'oferirà informació dels productes i serveis que han permès obtenir el certificat de Destinació de Turisme Esportiu pel fet que la ciutat s'ha convertit en una destinació ideal per a la pràctica esportiva. El certificat és un segell que la reconeix com una destinació que ofereix recursos i serveis d'alta qualitat, instal·lacions esportives, allotjaments adaptats i serveis especialitzats tant per als esportistes professionals com per als turistes que vulguin practicar activitats esportives.

A més, a Fitur s'exposaran les novetats pel que fa a les visites guiades per explicar els principals punts on es van rodar diverses escenes de diferents de la sisena temporada de la sèrie Joc de trons, de l'elecció de moltes productores per gravar pel·lícules, sèries o anuncis a la ciutat o l'obertura del primer balneari urbà de Girona, Aqua Gerunda.