Iberdrola grava un anunci a la rambla Llibertat de Girona

Una productora va gravar ahir part d'un anunci per Iberdrola a la rambla Llibertat de Girona. L'equip de gravació va arribar amb almenys sis vehicles, que van aparcar entre el pont de Pedra i el carrer Santa Clara i vancentrar el rodatge a la rambla. El permís per al rodatge el tenien de la una del migdia a les deu de la nit.

La gravació per l'anunci de la companyia energètica es va centrar en diferents persones que passejaven per la rambla en diferents escenes quotidianes. Per exemple, es poden veure parelles, o un home amb una maleta de viatge. L'ampli desplegament va captar l'atenció de vianants i dels clients d'algunes terrasses.