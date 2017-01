L'exemple de Laura Moreno, una gironina amb la mateixa malaltia

Entre totes les persones que van anar ahir a donar suport a en Roger n´hi havia una que sabia especialment què està vivint aquest infant i la seva família: la gironina Laura Moreno, de vint anys, que en fa nou es va haver de sotmetre a un trasplantament de medul·la per la mateixa malaltia que en Roger (aplàsia medul·lar). En el seu cas, no van trobar cap donant compatible, ni tan sols dins de la seva mateixa família, i per això els seus pares van recórrer a un complicat tractament de fertilització in vitro per tal de tenir el seu germà, sa i compatible, que li va fer de donant. Ara, Moreno ja pot fer vida completament normal, i per això el seu exemple va servir per animar els pares, alumnes i professors del Vedruna.

En els propers dies, la jove també anirà a la classe d´en Roger per explicar als seus companys en què consisteix exactament la malaltia. Per fer-ho, compta amb l´ajuda del llibre L´Arnau té una malaltia amagada, que utilitza un llenguatge senzill i planer perquè els més petits ho puguin entendre.

Moreno va aplaudir el paper que ha tingut l´escola en el cas d´en Roger, i va destacar que un donant és un «heroi» perquè «salva una vida». «Hi ha qui és un heroi perquè salta al foc, mentre que altres també són herois i salven vides fent-se donants», va indicar.