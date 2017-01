Retiren 620 productes de botigues de Girona en la campanya 'Joguina segura'

La Policia Municipal de Girona ha retirat 620 productes en dos mesos de botigues de la ciutat en el marc de la campanya ´Joguina segura´, que s´ha fet per tercer any coincidint amb les festes de Nadal. L´objectiu principal d´aquest dispositiu, del 14 de novembre del 2016 al 13 de gener del 2017, ha estat inspeccionar botigues de venda de joguines i botigues anomenades multipreus per comprovar que els productes a la venda complien els requisits mínims d´etiquetatge i seguretat establerts per la legislació vigent. En total s´ha inspeccionat 33 botigues i s´han aixecat 47 actes. 13 van ser fetes en segones inspeccions a alguns establiments en els quals ja s´havien detectat incompliments de la normativa i 1 es va fer per destrucció de material que no complia els requisits.

Dels 620 productes retirats, 550 no complien, segons la policia, amb la normativa europea en matèria d´etiquetatge (CE). 70 més, indiquen les mateixes fonts, no incloïen un idioma oficial del país. D´aquestes joguines, una part es va retornar al proveïdor, una altra part va ser corregida pel que fa a les deficiències d´etiquetatge i una darrera part va ser retirada definitivament de l´establiment per ser destruïda amb l´autorització voluntària dels responsables.

La tinenta d´alcaldia i regidora d´Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l´Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, s´ha mostrat molt satisfeta amb els resultats de la campanya perquè, comparant-la amb edicions passades, hi ha hagut una "disminució molt notable" de joguines que s´han hagut de retirar del mercat per manca d´etiquetatge correcte. El 2015 es van inspeccionar 20 botigues i es van retirar 926 joguines del mercat, mentre que el 2014 es van inspeccionar 9 botigues i se´n van retirar 2.687.

Pel que fa a la inspecció administrativa dels establiments, que s´ha dut a terme també en el marc de la campanya, cal assenyalar que tres botigues no tenien el rètol de l´horari visible des de l´exterior i en tots tres casos aquest fet va ser corregit pel responsable de l´establiment a petició dels agents. Durant els dies que ha durat la campanya els agents han repartit tríptics informatius a totes les botigues de venda de joguines explicant la normativa que cal complir amb la venda de joguines.