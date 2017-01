Creu Roja acollirà 20 refugiats de camps de Grècia i Itàlia en 5 pisos a Girona i Salt

Creu Roja oferirà allotjament a 20 persones reubicades de camps de refugiats de Grècia i Itàlia en 5 pisos de Girona (3) i Salt (2), les primeres acollides a les comarques gironines. L'entitat humanitària els donarà suport logístic, jurídic, psicològic, formatiu i laboral durant mig any. Després començarà una segona fase d'integració, en la qual s'espera que puguin viure de manera autònoma en un termini màxim de 2 anys.

Aquests seran els primers usuaris d'unes places que el coordinador de Creu Roja, Jordi Martori, va dir que Girona mantindrà mentre duri la crisi humanitària.

L'operació s'emmarca en el programa estatal d'Atenció a s0l·licitants d'asil i persones refugiades, del que la Creu Roja és una de les entitats gestores des de fa 30 anys. Tot i que el 2016 l'organització gironina va atendre 73 refugiats i sol·licitants d'asil de 14 nacionalitats diferents –als quals van ajudar en els tràmits administratius, l'escolarització dels fills o la traducció de documents per, després, derivar-los a altres províncies–, fins ara no els havien assignat l'acollida residencial. Girona ha estat l'última demarcació catalana que disposa d'aquest recurs.

La responsable de Persones immigrades i Refugi de Creu Roja Girona, l'advocada Anna Serra, va explicar que l'Estat «controla les arribades» i, a hores d'ara, desconeixen si seran 20 o 22, la seva nacionalitat i quin és el seu perfil d'edat o familiar. «Ens vam comprometre a tenir-ho tot a punt a partir del 16 (dilluns) i, a partir de llavors, poden arribar qualsevol dia», va apuntar Serra. Ella mateixa va assenyalar que la logística és complicada ja que, per exemple, han localitzat pisos ajustats a les seves necessitats a través d'agències immobiliàries. Es tracta d'habitatges de propietaris particulars llogats a preu de mercat, cost que es cobrirà amb una aportació estatal. Martori, però, va concretar que Creu Roja Girona ha reservat una partida de 25.000 ? del seu pressupost de 2017 per a despeses que surtin del previst a la subvenció.

L'entitat humanitària treballa en col·laboració amb administracions públiques i, en el cas de Girona, l'Ajuntament ha cedit un equipament a la zona de Can Gibert perquè l'equip tècnic –format per psicòlegs, treballadors socials i altre personal especialitzat– hi treballi. L'alcaldessa i la primera tinent d'alcaldessa, Marta Madrenas i Sílvia Paneque, respectivament, van assistir a la presentació.

El coordinador de la Creu Roja a Girona, Jordi Martori, va remarcar que la funció de l'entitat «és ajudar als que més ho necessiten i, amb tota la situació dramàtica que estan vivint, estem contents de poder donar suport a aquestes persones». Per Martori, s'ha produït «un salt qualitatiu important» perquè ara, a més de l'atenció donada el 2016, «ja els podem acollir i no enviar-los a un centre». Amb l'assignació d'aquestes primeres 20 places, que s'ocuparan 6 mesos amb possibilitats d'una pròrroga de 3, el coordinador va destacar que Creu Roja podrà oferir acompanyament a les persones refugiades «abans de passar a una altra fase, en pisos on ells ja seran els responsables de la seva economia i del seu habitatge».

Durant la primera fase del programa, Anna Serra va explicar que les persones refugiades tindran el suport de la Creu Roja però, un cop s'hagi completat aquesta etapa, «serà important que entrin en joc els ajuntaments perquè potser algun cedeixi un pis o faciliti feines» –va avançar. Tal com fa l'entitat en altres províncies, treballarà per encaixar aquestes persones en el territori, tot ajudant-les a trobar el seu perfil laboral o guiant-les en un possible municipi de residència. Per això, la responsable de Persones immigrades i Refugi va insistir que «necessitem que les administracions s'hi posin i vulguin col·laborar». Els preparatius d'aquesta segona part, «la sortida» –va dir Serra–, s'iniciaran a partir del tercer mes d'acollida.