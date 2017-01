Més de 32.600 inscrits al sorteig de Girona 10 en menys de dos dies

Girona 10 continua essent atractiu. En 31 hores, ja s´han inscrit 32.600 persones al sorteig per aconseguir places d´hotel o àpats a deu euros. En total seran 8.082 premis dividits en 720 premis (per a dues persones) que ofereixen 23 hotels i 3.321 premis (també per a dues persones) que ofereixen 46 restaurants. La data d´inscrits és de les set de la tarda d´ahir. Les inscripcions s´havien obert abans-d´ahir a les dotze del migdia.

El sorteig es farà el 17 de gener a les dotze del migdia en un dels replans de les escales de la Catedral, un escenari escollit amb motiu de la commemoració del seu 600è aniversari. Al sorteig es triarà el número de tall a partir del qual s´assignaran les places. Les inscripcions es poden fer fins al 16 de gener a mitjanit.

Les inscripcions s´han de fer a la pàgina web www.girona10.net, que entre dimecres i dijous va rebre 110.000 visites, segons va assenyalar ahir el president de l´Associació d´Hostaleria de Girona, Josep ­Carreras. Hi ha hagut pics de 750 persones connectades al mateix moment.

El ritme inicial d´apuntats va ser brutal. A primera hora ja havien demanat el seu número 3.051 persones. I en les primeres 24 hores ja hi havia més de 23.000 sol·licituds. S´espera que durant el cap de setmana la xifra segueixi augmentant.

A banda de l´oferta d´àpats i places d´hotel a deu euros, la ciutat ofereix mutlitud d´activitats de tota mena, com esdeveniments esportius i culturals o visites guiades als espais de rodatge de Joc de trons i la festa gastronòmica al mercat del Lleó.

A més, tretze locals d´oci nocturn oferiran dos combinats a deu euros, els cinemes vendran dues entrades també a deu euros. També es repetiran les portes obertes a museus i monuments, promocions i descomptes especials en diferents comerços, a més de tarifes especials en activitats d'oci, esportives i en la compra d'espectacles i festivals.