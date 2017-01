Presenten a Girona el llibre sobre la Cambra Agrícola de l'Empordà

La Llibreria 22 de Girona acull aquest dilluns (19.00 hores) la presentació del llibre Cambra Agrícola de l'Empordà. Arquitectura, economia i societat. L'obra repassa la història d'aquesta entitat amb tota mena de detall. L'equipament s'ubicava a la Rambla de Figueres i va ser enderrocat el 1968 per a la construcció de l'actual Museu de l'Empordà. El document l'han escrit l'economista i exalcalde de Figueres Joan Armangué, l'historiador i exregidor Albert Testart, i l'arquitecte Joan Falgueras. Després de la presentació hi haurà una tertúlia amb els autors, conduïda per Joaquim Nadal, catedràtic d'història contemporània de la UdG.

La institució, creada pels sectors més dinàmics i moderns de la burgesia agrària empordanesa de principis del segle XX, responia a necessitats econòmiques i a un «projecte de ciutat i de comarca en plena expansió». El llibre identifica les personalitats, des de grans hisendats terratinents fins a diversos professionals dels sector, des de conservadors fins a republicans que van fer possible la construcció d'un edifici de gran valor arquitectònic, que va sobreviure a la fi de la Cambra el 1939 però que va acabar essent enderrocat el 1968. El llibre, editat per Brau Edicions, exposa que l'edifici tenia un «indubtable interés i valor econòmic».

A Girona s'hi va constituir una delegació el 16 d'abril del 1900, pocs mesos després de la seva fundació. D'aquesta manera prenia cos la idea de crear «una poderosa associació que abarqués totes les forces agrícoles de la província «, segons manifestar un dels seus promotors. El primer president de la delegació fou Pere Lliurella.