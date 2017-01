Retiren 620 productes en la campanya «Joguina segura»

La Policia Municipal de Girona ha retirat 620 productes en dos mesos de botigues de la ciutat en el marc de la campanya «Joguina segura», que s'ha fet per tercer any coincidint amb les festes de Nadal. L'objectiu ha estat inspeccionar botigues de venda de joguines i botigues anomenades multipreus per comprovar que els productes a la venda complien els requisits mínims d'etiquetatge i seguretat establerts per la legislació vigent. En total s'ha inspeccionat 33 botigues i s'han aixecat 47 actes. 13 van ser fetes en segones inspeccions a alguns establiments en els quals ja s'havien detectat incompliments de la normativa i 1 es va fer per destrucció de material que no complia els requisits.

Dels 620 productes retirats, 550 no complien, segons la policia, amb la normativa europea en matèria d'etiquetatge (CE). 70 més, indiquen les mateixes fonts, no incloïen un idioma oficial del país. D'aquestes joguines, una part es va retornar al proveïdor, una altra part va ser corregida pel que fa a les deficiències d´etiquetatge i una darrera part va ser retirada definitivament de l´establiment.