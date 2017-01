Solidaritat de rècord

De rècord. Així van ser els resultats de la jornada de donació de sang i moll de l'os organitzada dijous per l'escola Vedruna de Girona amb l'objectiu de trobar un donant compatible amb un dels seus alumnes, en Roger, de 10 anys, que pateix una malaltia rara anomenada aplàsia medul·lar i necessita un trasplantament. Segons ha explicat la directora del centre, Marta Oliva, es van aconseguir 170 bosses de sang i més de 300 nous donants de medul·la òssia. El Banc de Sang i Teixits, indica, els ha comunicat que mai havien aconseguit tants nous donants en tant poc temps. Ara, l'escola ja està preparant una segona jornada de donació que se celebrarà el dimecres 18 de gener.

Malgrat que la jornada de donació al Vedruna s'havia de fer de les quatre de la tarda a les nou del vespre, es va acabar allargant fins a les onze de la nit davant el gran volum de gent, que va provocar llargues cues. «Algunes persones fins i tot es van haver d'esperar dues hores, però tothom ho va fer amb paciència i ningú es va queixar», aplaudeix Oliva. I al final, els resultats van ser ben tangibles: 300 nous donants de medul·la i 170 bosses de sang. Ara, aquests donants quedran inscrits al Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo) i les mostres del moll de l'os s'enviaran a la Fundació Josep Carreras, on s'estudiaran les compatbilitats no només amb en Roger sinó també amb qualsevol persona que necessiti un trasplantament.

Aconseguir tants nous donants en tan poc temps és tot un rècord. Per exemple, durant els primers sis mesos de l'any 2016, Girona va guanyar 450 nous donants de medul·la òssia, segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Dijous, en canvi, se'n van aconseguir més de 300 en només set hores.

Oliva explica que la família d'en Roger està molt emocionada i agraïda per aquesta gran mostra de solidaritat. L'escola hi té contacte pràcticament diari a través de Whatsapp, i asseguren que els pares estan molt contents per tot el suport rebut. Des de l'escola també es mostren immensament satisfets. «En algun moment vam tenir por que les coses al final no sortissin bé, patíem... però al final, ha estat un èxit total», assenyala la directora.

La feina, però, encara no ha acabat. L'objectiu és clar: aconseguir que en Roger obtingui un donant compatible. Per això, ja han obert les inscripcions per a una segona jornada de donació, el dia 18 a la tarda, i més endavant l'escola continuarà fent un seguiment de la situació. «El nostre objectiu final és que en Roger es curi, i remourem cel i terra per aconseguir-ho», afirma Oliva.