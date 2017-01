Alerta per la intensificació de la nevada al Pirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes a Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l´alerta del pla Neucat per la intensificació de les nevades al Pirineu/Prepirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes demà al matí a les comarques de Girona (al voltant dels 300 metres). En les properes hores, la nevada pot ser especialment abundant a la Val d´Aran, el Pallars Sobirà i l´Alta Ribagorça.

Demà dilluns, la cota de neu pujarà transitòriament durant el matí al Pirineu Occidental fins a situar-se al voltant dels 900 metres, i a partir de llavors tornarà a baixar fins a nevar a qualsevol cota. En tot l´episodi està previst que es puguin acumular més de 50 centímetres de neu nova per sobre de 1.500 metres i més d´un metre de neu per sobre dels 2.000 metres.

A les comarques de Girona -a tot el quadrant nord-est- els flocs poden aparèixer a partir dels 300 metres, tot i que la cota tendirà a pujar fins els 500 metres al centre de la jornada. Es poden acumular més de 5 centímetres a partir de 600 metres.

Més de 50 centímetres a la Val d´Aran

Entre els gruixos acumulats fins avui destaquen els 55 centímetres de Salardú (Val d´Aran), 51 centímetres al Lac Redon (Val d´Aran); 45 centímetres a Malniu (Cerdanya); 38 centímetres a Certascan (Pallars Sobirà); 32 centímetres a Bonaigua (Pallars Sobirà) o 20 centímetres a Núria (Ripollès). A Vielha, els gruixos de neu ja superen també els 20 centímetres, mentre que a Puigcerdà s´apropen als 10 centímetres de neu al terra. També s'han enfarinat aquest diumenge algunes poblacions elevades de la Selva com Sant Hilari Sacalm o s'han observat alguns flocs de neu a la mateixa Girona ciutat.

34 trucades al 112

El telèfon d´emergències 112 ha rebut en el que portem de l´episodi de vent i neu del cap de setmana un total de 34 trucades localitzades bàsicament al Ripollès (8); Val d´Aran (7); i Pallars Sobirà i Gironès (3). La majoria de les trucades han estat per incidències de trànsit degut a la neu i el gel i caiguda d´arbres i uralites pel vent.

El Port de la Bonaigua i la Creueta, tallats al trànsit

Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit informa que a causa de la neu hi ha dues carreteres tallades: la C-28, a Naut Aran per accedir al Port de la Bonaigua, i la BV-4031, a Castellar de n´Hug per accedir a la Molina pel Coll de la Creueta. A més, l´obligació de circular amb cadenes afecta a alguns trams d´11 vies.

A la demarcació de Girona, fins ara, només hi ha una via afectada per la neu amb l´ús obligatori de cadenes per circular, és l´N-260 –la collada de Toses- a Planoles, a on des del quilòmetre 130 també està restringit el pas als vehicles pesants.

De cara a la mobilitat per aquestes zones, cal estar atent de les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones de muntanya afectades per la neu de forma intensa si no és imprescindible.

Ratxes de més de 120 km/h

Pel que fa al vent, avui ha bufat de component nord al Pirineu, Prepirineu i punts de les comarques de Girona, sobretot a les cotes més altes. Per demà afectarà principalment al Pirineu i Prepirineu Occidental, Alt i Baix Empordà i la Noguera. La nit de dilluns a dimarts també bufarà a les comarques del terç est del país que anirà minvant durant el dia.

El llindar representatiu que es pot superar a nivell de Catalunya és ratxa màxima de més de 90 km/h. Algunes de les ratxes de vent fort avui són: 129 km/h a Boí (Alta Ribagorça); 122 km/h a Salòria (Pallars Sobirà); 116 a Ulldeter (Ripollès); 112 al pantà de Darnius (Alt Empordà); o 102 a Certascan.

Onada de fred a partir de dimarts

El Centre d´Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha fet arribar a tots els municipis afectats l'avís de fred que afectarà gairebé tot Catalunya el vespre, nit i matinada de dimarts a dimecres. L´episodi de fred podria continuar fins al divendres, així que caldrà molta precaució en la mobilitat de matinada i primera del matí per la possibilitat de glaçades fortes; consultar abans l'estat de la via, i evitar desplaçaments en les hores de més risc.

També es poden produir glaçades als carrers de pobles i ciutats on caldrà precaució durant la matinada i en les primeres hores del matí en mobilitat amb vehicle i a peu.