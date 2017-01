Girona estrena pàgina web i butlletí sobre la reforma horària

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa un nou butlletí de la Xarxa Gironina per la Reforma Horària que complementa el web que ja es va posar en funcionament fa uns dies. Amb aquests dos nous canals de comunicació, el consistori vol mantenir informada la ciutadania sobre les principals novetats i activitats i les bones pràctiques empresarials en matèria de reforma horària.

Des de l'any 2015, la ciutat de Girona està compromesa amb la Reforma Horària per impulsar un canvi de cultura per tenir uns «nous» horaris més eficaços i eficients. Després de les proves pilot per implantar el «Segell de puntualitat» i el «Compromís de puntualitat» per optimitzar la gestió i els usos dels temps en l'administració pública, el consistori vol fer ara un pas més.

Per això, des de la Regidoria de Promoció Econòmica s'ha impulsat la Xarxa Gironina per la Reforma Horària, que vol crear un espai d'intercanvi de bones pràctiques en les noves formes d'organització del temps de treball entre empreses, entitats i actors públics.

Els objectius que persegueix la creació d'aquesta Xarxa són reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb l'impuls de la reforma horària; intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtual, posant en valor les bones pràctiques i identificant oportunitats de millora, i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en l'àmbit local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.