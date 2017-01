Girona farà el carril bici del carrer del Carme aquest any

L'Ajuntament de Girona s'ha compromès a tirar endavant el carril bici del carrer del Carme aquest any 2017. Malgrat que l'obra està contemplada per l'any 2018 i que al pressupost per enguany no hi ha cap partida específica per executar-lo, el regidor de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà, ha assegurat que l'actuació es farà dins dels propers dotze mesos. Aquesta infraestructura és una demanda històrica de diferents barris del sector Est de la ciutat, com l'Associació de Veïns de Mas Ramada, que volen estar connectats amb al centre i amb altres veïnats anant en bicicleta. Fins i tot han fet algunes accions reivindicatives.

Alcalà ha explicat que es reunirà amb les entitats veïnals per concensuar el traçat i mirar com es pot integrar a la via pública existent. El principal problema és a la part del carrer del Carme més llunyana al centre. És el tram entre el pont de la Font del Rei –que connecta amb la plaça dels Països Catalans– fins al cementiri municipal, que no té carril bici.

Una de les opcions que s'està estudiant en aquest punt és la de pintar marques a l'asfalt indicant que el vial és compartit entre vehicles a motor i bicicletes. Seria com al carrer Santa Eugènia, entre la plaça del Barco i el riu Güell. D'aquesta manera, al carrer del Carme, s'evitaria ocupar part de la vorera que és més propera a la part més muntanyosa, que és molt ampla després de la reurbanització de fa uns anys però plena de pilones, bancs, arbres i papereres, entre altres.



Menys trànsit que fa anys

El representant municipal ha recordat que aquest tram ara té menys cotxes perquè molts vehicles entren o surten de la ciutat per la perllongació del carrer Emili Grahit (Guàrdia Civil), que té menys semàfors i menys passos de vianants elevats que obliguin els cotxes a frenar, tal com succeeix al carrer del Carme. A més, connecta amb menys entrebancs amb tota la zona del Parc Científic i la Creueta.

Pel que fa a la part del carrer entre el pont de la Font del Rei i la plaça Catalunya, una de les opcions que s'estan estudiant és que el carril bici sigui en els dos sentits. Aquest ja existeix, sobre la vorera, a excepció del tram complex per superar el pont de l'Areny. Tot aquest tram de carril bici ara mateix és només d'entrada a la ciutat, malgrat que molts usuaris ja el fan servir indistintament. També es faria la mateixa operació per al carril bici del passeig General Mendonza, a l'altra part del riu Onyar, en el tram més proper al centre. Ara mateix és de sortida de la ciutat, i podria convertir-se també en un carril amb dos sentits.

D'aquesta manera, l'Ajuntament seguirà la seva aposta per l'ús de la bicicleta a tota la ciutat, després del polèmic carril bici a sota del viaducte del tren i que uneix el pont de Pedret amb l'estació de tren i del que està fent al carrer Santa Eugènia entre el mateix viaducte i el carrer Nou, superant les cruïlles de la carretera Barcelona i la Gran Via de Jaume I i la plaça Marquès de Camps.