Girona paga 26.306 euros pel rodatge de «Joc de trons» a l'Auditori

Ciutadans fent cua per a les proves per convertir-se en extra, davant de la Fira de Girona Marc Martí

L'Ajuntament de Girona ha assumit una despesa de 26.306,47 euros per la cessió de diverses sales de l'Auditori de Girona per a la realització d'assajos per al rodatge de la sèrie Joc de trons, l'any 2015. Aquesta xifra se suma a altres despeses municipals derivades de la gravació i estrena d'alguns capítols d'aquesta sèrie a la ciutat, com per exemple els elements decoratius i d'ambientació per a la première del primer capítol de la sisena temporada o també la comunicació relacionada amb l'esdeveniment. En aquests moments, les despeses municipals comptabilitzades en relació amb Joc de trons sobrepassen els 70.000 euros.

La productora Fescofilms va utilitzar l'Auditori i la Fira de Girona com a base d'operacions per al rodatge de diversos capítols de la sisena temporada de Joc de trons a Girona, després que el consistori l'eximís del pagament de taxes i li donés totes les facilitats possibles per fer el rodatge a la ciutat, conscient de la gran repercussió que això tindria a nivell mundial. De la cessió de les sales de l'Auditori se'n van derivar diverses despeses, per les quals l'alcaldessa, Marta Madrenas, va autoritzar al novembre el pagament de 26.306,47 euros a nom de la Fundació Auditori-Palau de Congressos, «pels serveis derivats de les activitats del rodatge».

Aquesta nova factura se suma a les altres despeses que han assumit les arques municipals pel rodatge de Joc de trons. Per exemple, el passat mes de novembre també es va autoritzar un pagament de 3.146 euros a Televisió de Girona per l'emissió d'un programa especial sobre la sèrie.

Altres despeses municipals relacionades amb la difusió d'aquest rodatge inclouen, per exemple, 786,5 euros per un making of del primer capítol, 423 euros per un anunci de premsa, 650 euros per un centenar de bidons de marxandatge o 544 euros per un reportatge fotogràfic. També es van destinar 3.025 euros a un estudi sobre l'impacte que tindria en l'audiència la localització de la sèrie a la ciutat. D'altra banda, es van pagar 2.150 euros en concepte de vigilància especial de la policia durant el rodatge, 504 euros per a les hostesses i 363 euros per al lloguer de material tècnic i de so el dia de la projecció del capítol al Teatre Municipal.

Pel que fa a l'estrena del capítol, també es van destinar 21.780 euros per a elements decoratius –es va ambientar l'Ajuntament com si fos el paisatge de la sèrie–, així com 14.520 euros més per elements d'ambientació i 992 pel disseny d'espais i decorats. Tot plegat, les despeses comptabilitzades a hores d'ara per l'Ajuntament superen els 70.000 euros.