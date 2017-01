El jutge envia a la presó el transsexual de Salt que abusava de nens

Un jutge de Girona ha ordenat l'ingrés a la presó del transsexual de 33 anys al qual els Mossos d'Esquadra van sorprendre divendres passat al seu domicili de Salt quan presumptament estava abusant d'un menor de quinze anys.

Segons fonts de la policia catalana, l'home va ser detingut divendres passat després que els Mossos fossin alertats per un veí que havia observat que el seu domicili era freqüentat per nois menors d'edat.

Els Mossos sospiten que el detingut captava les seves víctimes a través de perfils falsos que creava en Facebook en els que es feia passar per dona i, després de guanyar la seva confiança, els proposava trobades al seu domicili de Salt.



Abusava de nens fent-se passar per dona

Valeria Esperanza Amor Amor és el nom que utilitzava el presumpte pederasta transsexual a Facebook per lligar amb nens d'entre 13 i 15 anys a Salt. El pederasta es guanyava la confiança dels menors i els acabava convidant a casa seva, on hi mantenia relacions sexuals ocultant-los el fet que era un home –conserva els genitals– per evitar que els nens rebutgessin mantenir una relació homosexual.

El propietari que li llogava l'habitació va alertar de la presència de menors al pis pràcticament cada tarda i aquesta setmana els Mossos d'Esquadra van sorprendre el pederasta in fraganti just quan acabava de mantenir relacions sexuals amb un menor de 15 anys, al que va intentar amagar darrere la porta de l'habitació. Aparentment, totes les relacions es mantenien sense protecció.

El presumpte pederasta, de 33 anys i natural d'Hondures, es guanyava la confiança dels menors a les xarxes socials i aconseguia també que li enviessin fotografies compromeses que ell emmagatzemava al seu ordinador.

El detingut disposa d'antecedents per fets similars. El Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona li havia imposat una ordre d'allunyament contra un menor al que va amenaçar per forçar-lo a mantenir relacions quan aquest s'hi va oposar en veure que era un home. Fins i tot, l'Audiència Provincial de Girona ja el va absoldre el passat juny. L'home s'enfrontava a 11 anys de presó per exhibicionisme i abús sexual a menor de 12 anys però la declaració exculpatòria que va fer la víctima va provocar l'absolució.