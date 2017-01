La neteja de l'estany del parc del Migdia i la font del parc Central valdrà 35.000 euros

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat a l'empresa Socamex SAU, per un total de 35.279 euros a l'any, el contracte de manteniment i reparació de la font ornamental del parc Central i l'estany del parc del Migdia. La divisió d'aigües del grup madrileny Urbaser ha ofert la proposta més econòmica de les cinc que s'havien presentat al concurs obert pel consistori gironí.

El pressupost inicial era de 82.644 euros, per dos anys. Les altres empreses que van presentar una proposta econòmica són Aigües de Girona, Salt i Sarrià, Giramani SL, Comsa Service Facility Management SA i Etra Bonalk SA.



Manteniment i legionel·la

El servei inclourà un tractament de prevenció de la legionel·la i la desinfecció de les fonts. També haurà de reparar els elements defectuosos o avariats que hi hagi en els dos espais i haurà de fer un manteniment preventiu, com la revisió de motors, verificació de consum dels mateixos, comprovació dels nivells d'aïllament i verificació de les terres. Altres tasques a portar a terme seran la retirada de sòlids flotants i la neteja periòdica dels vasos i del contorn, així com de les seves parets.

Socamex ha obtingut la màxima puntuació gràcies al preu baix que ha ofertat i també perquè s'ha compromès a tirar endavant un pla de reposició i millores als dos espais. El pla descriurà amb detall i valorarà econòmicament les reposicions i millores de les instal-lacions hidràuliques obsoletes, problemàtiques o desgastades (bombes, tubs, dosificadors de clor, sondes, telecontrol de nivells cabals i qualitat de l'aigua) de la font ornamental del parc del Migdia, incloent obra civil i els mitjans auxiliars.

L'empresa adjudicatària també haurà de substituir un grup d'electrobomba al parc del Migdia. Està situat en una caseta del mirador del parc i servirà per grarantir el bon funcionament dels sortidors que estan a l'interior de l'estany.