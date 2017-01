Sanció al periodista multat per insultar la policia al matx Girona-Almeria

El Jutjat Contenciós Administratiu Número 7 de Barcelona ha tancat el cas del periodista gironí a qui van multar amb 4.000 euros per insultar la policia estatal durant el partit que va enfrontar el Girona i l'Almeria el juny del 2013. La sentència desestima les pretensions econòmiques que recollia l'afectat, Joan Guirado, i confirma la sanció. Entre d'altres, perquè davant la seva versió, "prima la presumpció de veracitat d'allò que van declarar els agents" (que van assegurar que el periodista els havia dit paraules com 'fill de puta'). El jutjat només admet part del recurs interposat pel periodista i li aixeca la prohibició de poder entrar a qualsevol camp de futbol o recinte esportiu durant un any. La sentència és ferma i no admet recurs. Guirado assegura que se li ha fet justícia només en part i que, un cop més, es fa evident que "Espanya és l'únic estat del món on la versió de la policia té més validesa que la del ciutadà".

El cas que ara el contenciós ha tancat es remunta al 22 de juny del 2013. Aquell dia, el periodista olotí Joan Guirado cobria el partit entre el Girona i l'Almeria per a Nació Digital. Segons la versió policial, el periodista va infringir la Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. Els agents sostenien que Guirado els va insultar dient-los "fills de puta, a veure si ens separem d'una vegada, em cago en la puta policia".Per la seva banda, l'afectat sempre ho ha negat. Assegura que els agents el van identificar quan va intentar fer una fotografia de la policia requisant estelades d'aficionats del club gironí. Per això, des del principi es va negar a pagar ni un sol euro. L'expedient sancionador, però, va concloure que el periodista va alterar l'ordre públic en l'accés al recinte esportiu (i que va infringir l'article 22.2 de l'esmentada llei).

Se li va imposar una multa de 4.000 euros (que amb els interessos s'han acabat convertint en 4.800) i se li va prohibir entrar a qualsevol recinte esportiu durant un any.Tres anys i mig més tardGuirado va recórrer l'expedient davant el contenciós i el cas va anar a parar al jutjat Número 7 de Barcelona. Ara, tres anys i mig més tard, l'afer ha quedat resolt. Entremig, Guirado ha vist com se li embargaven els comptes per fer front a l'import de la sanció i ha abonat part de la multa gràcies als més de 700 euros i escaig que va obtenir obrint un compte col·laboratiu. La sentència del contenciós, però, només estima en part el recurs interposat pel periodista olotí. Li aixeca la prohibició d'entrar durant un any en qualsevol recinte esportiu, perquè a parer del jutjat, els insults només van ser "un incident aïllat" que no va generar "alarma social ni greus disturbis d'ordre públic" (cosa que motivaria la prohibició d'accés).

Però per altra banda, el jutjat desestima la pretensió del periodista perquè se li aixequés la multa. Aquí, el contenciós no només la confirma, sinó que ho fa íntegrament. És a dir, considera que la sanció de 4.000 euros està justificada. Entre d'altres, perquè segons recull la sentència, "prima la presumpció de veracitat d'allò que van declarar els agents". I com que la policia va explicar que Guirado els havia insultat, el jutjat es creu les seves declaracions."Com que, podent-ho fer, el demandant no ha aportat cap testimoni que desvirtués aquestes afirmacions", diu el jutjat en referència a allò que van dir els policies, "la seva versió prima".

Dels 4.800 euros comptant interessos, Guirado n'haurà de pagar ara poc més de la meitat. La resta, ja s'ha cobert amb allò procedent dels embargaments i el compte col·laboratiu.

Justícia a mitges

La sentència del contenciós és ferma i no admet recurs. El periodista gironí assegura que, amb la resolució a la mà, sent com només se li ha fet justícia en part. "Moralment, en allò que fa referència a l'entrada a recintes esportius, em sento bé; però per altra banda ho trobo miserable", indica. "La sanció econòmica demostra que Espanya és l'únic estat del món on la versió de la policia té més validesa que la d'un ciutadà; i contra això, és molt difícil lluitar", conclou.