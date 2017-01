Girona aprova l´ordenança que liberalitza els serveis funeraris

El ple de Girona va aprovar ahir inicialment la nova ordenança de serveis funeraris, que liberalitza el sector i obre la porta que noves empreses puguin oferir aquest servei a la ciutat. La proposta va comptar amb el vot favorable del govern (CiU-PSC) i el PP, mentre que ERC-MES, CUP i Ciutadans s'hi van abstenir. Els cupaires van retreure al govern que no s'hagi plantejat a fons una municipalització del servei, mentre que els republicans van lamentar que no s'hagi tingut en compte la seva proposta de construir un tanatori municipal.

L'aprovació d'ahir suposa l'actualització de l'ordenança de serveis funeraris, que estava en vigor des de l'any 1998, per tal d'adaptar-se a la nova directiva europea. El document és fruit d'una iniciativa ciutadana, a partir de la qual es va crear un grup de treball en el qual van participar diverses entitats i tècnics municipals.

Amb aquest nou text, s'obre la porta a la possible instal·lació de noves empreses funeràries a la ciutat més enllà de Mémora, que n'ha tingut el monopoli els darrers anys. De moment, ja n'hi ha una -Àltima- que s'hi ha mostrat interessada i ha començat els tràmits per implantar-se a la ciutat. Totes les empreses hauran de presentar la llista de preus d'una manera clara i entenedora per tal que la ciutadania pugui escollir lliurement l'opció que consideri més adient. Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat la tramitació per recuperar la totalitat de la gestió administrativa dels cementiris de la ciutat. Segons va explicar el regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, la previsió és que a partir d'aquest mateix any tots els tràmits administratius relacionats amb els cementiris es puguin fer des del consistori.

La proposta va rebre diverses crítiques d'ERC-MES i la CUP, que van lamentar falta de valentia per part de l'equip de govern. Els cupaires, que s'han implicat profundament en el procés de redacció del nou document, van criticar que no s'hagi posat sobre la taula una proposta per a la municipalizació del servei, sinó que aquest s'hagi deixat en mans privades. La seva portaveu, Laia Pèlach, va lamentar també que no s'hagin acceptat algunes de les propostes plantejades, com per exemple l'obligatorietat per part de Mèmora a cedir l'ús del seu tanatori a altres empreses. Per tot plegat, va considerar que la nova ordenança és «molt millorable».

Per part d'ERC-MES, Martí Terés va considerar que l'equip de govern ha fet la nova ordenança «a contractor» davant la pressió de la ciutadania. En aquest sentit, va considerar que el procés participatiu ha estat «molt deficitari» i va lamentar que l'equip de govern participés en una operació «de rentat de cara» de l'empresa Mémora, que va anunciar una rebaixa del 32% en el cost dels enterraments bàsics que els republicans posen en dubte.