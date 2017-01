Més de 42.400 inscrits al sorteig de Girona10 d'avui

Més de 42.400 persones estaran pendents avui del sorteig que ha de servir per escollir les persones afortunades amb una nit d'hotel o un àpat a deu euros a Girona. Les inscripcions al Girona10 eren de 42.457 quan quedaven cinc hores perquè es tanqués el període per poder fer la sol·licitud. L'extracció del número de tall es farà avui a les dotze del migdia al segon replà de les escales de la Catedral.

S'ha escollit la Catedral de Girona, com a punt del sorteig amb motiu de la commemoració del seu 600è aniversari. El sorteig es realitzarà seguint el mateix format de les edicions anteriors: cinc persones representants de diferents sectors extrauran les cinc boles d'on en resultarà el número de tall a partir del qual s'assignaran les 4.041 places dobles d'hotel i restauració a deu euros.

En aquesta ocasió, les «mans innocents seran el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, el president del Girona FC, Delfí Gelí, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i un representant de Caixabank i un de la Fundació Ser.Gi. Les seves cinc xifres donaran un número que serà el «número de tall».



23 hotels i 46 restaurants

Serà a partir d'aquest número que es començaran a repartir els 4.041 premis dobles. Estaran dividits en 720 premis (per a dues persones) que ofereixen 23 hotels i 3.321 premis (també per a dues persones) que ofereixen 46 restaurants. Els afortunats rebran un correu electrònic de confirmació i l'explicació de com confirmar la reserva.

A banda del sorteig d'allotjaments i àpats entre el el 27 i el 29 de gener hi haurà moltes activitats per festejar el Girona10, algunes de les quals són novetat en aquesta sisena edició. Entre aquestes, destaca la proposta Nit 10, on fins a tretze locals d'oci nocturn oferiran dues copes a deu euros. Alguns establiments també oferiran concerts en directe de forma gratuïta. Una altra novetat són les visites guiades als escenaris de Joc de trons.



Curses, tastets i visites guiades

En total, hi ha més de 50 propostes, com ara tallers gastronòmics en anglès, un circuit d'habilitats en bicicletes sense pedals, els tastets gastronòmics del mercat del Lleó, visites tematitzades nocturnes a la Catedral, concerts, i la segona cursa de Carnestoltes, en el marc d'una matinal esportiva familiar.