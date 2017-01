El PSC reclama 500.000 € a la lluita contra l´atur per aprovar el pressupost de Salt

El PSC condiciona el seu suport als pressupostos municipals per al 2017 al fet que el govern d'ERC i IpS-CUP) presentin un pla estratègic per fer front al problema de l'atur a Salt, amb una inversió mínima de 500.000 euros i un pla d'etapes que permeti el desenvolupament ràpid del sectors comercials del sector sud.

Els socialistes recorden, en un comunicat, que el febrer de 2016 ja va donar suport als pressupostos municipals a canvi d'un seguit de contraprestacions per lluitar contra els tres principals problemes de Salt: atur, habitatge i pobresa. «Tant en l'acord de governabilitat, com en l'acord pels pressupostos del 2016, els tres grups municipals (ERC, PSC i IpS-CUP), vam identificar que aquest tres eren els principals problemes de Salt», assenyalen. Al parer de la formació que lidera Iolanda Pineda, ha passat un any i el diagnòstic segueix vigent com indiquen les recents informacions que situen Salt com un dels municipis amb més atur i amb més risc de pobresa a la província. En aquest sentit, el PSC afirma que «lamentablement, el govern segueix sense donar resposta».

Per lluitar contra l'atur, en l'acord dels pressupostos del any 2016, els socialistes van incloure un estudi per de determinar quin era el perfil d'aturat de Salt i permetre dissenyar un pla estratègic i de millora de l'accés al treball dels saltencs aturats. «Ha passat un any d'aquest acord, i el govern municipal (ERC i IpS-CUP), entre d'altres incompliments, ha considerat que aquest estudi no era necessari perquè ja coneixien quin era el perfil d'aturat. Malgrat afirmar que coneixen el perfil, no han presentat un pla estratègic amb les línies de treball a aplicar. Tot plegat demostra la falta d'interès i d'actuació de l'equip de govern respecte de la lluita contra l'atur», assenyalen els socialistes.

L'altre gran acord per l'aprovació dels pressupostos per l'any 2016 va ser la celebració d'una consulta popular per al desenvolupament del sector sud del nostre municipi, amb el consegüent objectiu de crear les condicions per la generació d'activitat econòmica i llocs de treball associats. La consulta popular es va celebrar finalment el 24 de setembre amb la participació de quasi 5.000 saltencs i saltenques i on el «sí» al desenvolupament del sector sud va tenir un resultat de quasi el 98%.



Després de la consulta

«Han passat quatre mesos des de la celebració de la consulta i encara no hi ha hagut cap moviment per part de l'equip de govern per tal de desenvolupar aquest sector», adverteixen. Els socialistes recorden que «només ha estat a instàncies de PSC i CIU que s'ha aprovat una moció municipal per la creació d'una comissió per impulsar i fer el seguiment. Una comissió que fins a la data el govern només l'ha constituït sense haver-la convocat ni reunit en cap ocasió», denuncien.



Desavinences al govern local

El PSC, afirma que les desavinences dins de l'equip de govern mostren un «Ajuntament que està llastrat per un grup municipal contrari al desenvolupament del sector sud, malgrat que els ciutadans» s'hi van mostrar majoritàriament a favor.

En conclusió, els socialistes apunten que Salt té un equip de govern (ERC i IpS-CUP) totalment «inactiu» davant el «principal problema» de Salt què és l'atur i que després d'un any «s'han demostrat que la desavinença interna en el desenvolupament del sector sud, només fa perdre posicions a Salt per aconseguir generació d'activitat econòmica i que reverteixi la tendència de l'atur». «Per això, exigim mesures reals i concretes si volen comptar amb el nostre vot per aprovar el pressupost», remarca el PSC. Una proposta concreta és que el pressupost municipal destini 500.000 euros en un pla de lluita contra l'atur.