El cap de la Policia Municipal de Girona vol més efectius

El cap de la Policia Municipal de Girona, l'inspector Joan Jou, ha aprofitat la diada del cos per reclamar més efectius. Segons assegura, en els darrers dos anys han crescut un 22% els actes al carrer fruit de la dinamització cultural i turística a la capital gironina. Això, en canvi, no s'ha compensat amb més agents (actualment el cos està format per 124 efectius). Tant l'alcaldessa, Marta Madrenas, com la regidora de Seguretat, Sílvia Paneque, han reconegut la situació i s'han compromès a "corregir-la", malgrat que no han aportat més dades. Durant el seu discurs, Madrenas ha assegurat que no polititzarà mai la feina del cos però ha afegit que, en el context polític actual, formen part de les "estructures d'estat". "Cal que ens ajudeu a garantir les nostres llibertats, tant les individuals com les col·lectives", ha declarat. Durant l'acte, s'han lliurat nombrosos diplomes de reconeixement a agents i ciutadans.

La Policia Municipal de Girona ha celebrat aquest dimecres la seva diada. El cap del cos, l'inspector Joan Jou, ha aprofitat l'altaveu que suposa aquest acte per reclamar a l'alcaldessa més efectius. Segons reconeix, la ciutat ha notat com cada vegada hi ha més turistes, més activitats, concerts i actes a la via pública. "L'alcaldessa ja va dir en el seu discurs d'investidura que cultura i turisme serien els motors i la policia, cregui'm, ho hem notat", ha explicat. I hi ha posat dades: en dos anys han augmentat un 22% els actes de carrer.

Tot i l'augment d'activitat i de feina per al cos, això no s'ha traduït en més efectius. Actualment el cos està format per 124 persones, dels quals 103 són agents. L'inspector Jou ha assegurat que la ciutat és "segura a tots els nivells" però que això, sovint, passa pel grau d'implicació dels agents. També ha defensat que la policia dona un "tracte just" als ciutadans. Prova d'això, apunta, és que el 2016 s'han rebut 36 queixes de ciutadans pel tracte d'algun dels agents. El cap de la policia contrasta aquesta dada amb eles 60.000 trucades i més de 35.000 serveis efectuats pel cos el 2016.

Una altra dada aportada per cap del cos fa referència al dispositiu 'Escales segures', per prevenir l'ocupació de pisos. Durant l'any passat, es van fer 3.594 vigilàncies a les comunitats de veïns.

L'ajuntament reconeix el dèficit

Durant l'acte, tant l'alcaldessa, Marta Madrenas, com la primera tinent d'alcalde i regidora de Seguretat, Sílvia Paneque, han reconegut que el cos està mancat d'efectius i recursos i que cada cop té més feina. La responsable de Seguretat ha assegurat que s'han fet "passos endavant", tot i que són "insuficients". "El govern de la ciutat és conscient que és deutor d'aquest esforç i que ha arribat el moment de no només subratllar la professionalitat del cos sinó passar a retornar amb recursos i millors condicions aquest treball", a declarat Paneque.

Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha destacat el paper de la policia i ha reconegut que "Girona bull de vida" i això ha afegit feina extra al cos sense dotar-lo de més mitjans. "Ho hem de corregir, per això té encara més mèrit tot allò que feu", ha remarcat.

No polititzar la policia

Madrenas ha volgut reivindicar públicament el paper que juga la policia i l'ha qualificat com un "element indispensable en tota societat democràtica". Just l'endemà de la manifestació a Barcelona de centenars de policies que demanaven als polítics "dignitat i respecte" per a la professió, l'alcaldessa ha assegurat que es mantindrà al marge de la feina dels policies. "Mai polititzaré la feina del cos", ha dit Madrenas, que ha demanat que tinguin "vocació i esperit de servei al ciutadà i a la democràcia".

En aquest sentit, ha afegit que la seguretat és "un element clau en qualsevol estat lliure i democràtica" i, en referència al context polític actual, ha dit als agents que formen part de les "estructures d'estat". "Cal que ens a garantir les nostres llibertats, tant les individuals com les col·lectives", ha declarat.

Durant l'acte s'han entregat diversos reconeixements a agents –també d'altres cossos policials- i a ciutadans que han contribuït a la societat amb les seves accions. Per exemple, el treballador de la brigada municipal Antonio Sánchez que va retornar una bossa de mà plena de diners que havia trobat o un veí de Girona, en Xevi Serinyà, que va quedar malferit per ajudar una persona que s'havia tirar des del pont de Pedra.