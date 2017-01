El cap de la Policia Municipal de Girona demana més efectius

El cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, ha aprofitat la diada del cos per reclamar més efectius. Segons assegura, en els darrers dos anys han crescut un 22% els actes al carrer fruit de la dinamització cultural i turística a la capital gironina. Això, en canvi, no s'ha compensat amb més agents (actualment el cos està format per 123 efectius). Tant l'alcaldessa, Marta Madrenas, com la regidora de Seguretat, Sílvia Paneque, han reconegut la situació i s'han compromès a "corregir-la", malgrat que no han aportat més dades. Durant el seu discurs, Madrenas ha assegurat que no polititzarà mai la feina del cos però ha afegit que, en el context polític actual, formen part de les "estructures d'estat". "Cal que ens ajudeu a garantir les nostres llibertats, tant les individuals com les col·lectives", ha declarat. Durant l'acte, s'han lliurat nombrosos diplomes de reconeixement a agents i ciutadans.