La CUP denuncia un «tracte de favor» cap al Centre Verd

Els grups municipals d'ERC-MES i la CUP van mostrar dilluns els seus dubtes davant el tracte que l'equip de govern (CiU-PSC) de Girona ha donat al Centre Verd, negoci de jardineria que s'està traslladant a Salt.

L'any 1991, l'Ajuntament i el Centre Verd van signar un acord pel qual el consistori els cedia un terreny per 25 anys per tal que hi poguessin desenvolupar tasques de jardineria. El juliol de 2015, en vistes que properament acabaria el termini, l'Ajuntament els va requerir que el 17 de gener de 2016 deixessin completament lliures els terrenys. Com a tota resposta, el 10 de desembre de 2015, l'empresa els va respondre que havien comprat un terreny on traslladar-se a Salt, però no oferia data ni termini per a la retirada de l'activitat a les finques propietat de l'Ajuntament de Girona. Posteriorment, l'Ajuntament els va requerir que finalitzessin l'ocupació dels terrenys i el maig de 2016 l'empresa va respondre tot demanant un ajornament. En el ple de dilluns, el govern local va acceptar aquest ajornament, de manera que els ha concedit un termini de fins al 28 de febrer per lliurar definitivament els terrenys.

Davant d'això, ERC-MES va manifestar els seus dubtes, tot preguntant com és possible que una empresa estigués «en fals» durant tot un any i que no s'informés de la situació. La CUP, per la seva banda, va mostrar la seva «perplexitat» i va denunciar que es tracta d'un «tracte de favor» cap a una empresa que ha pogut utilitzar uns terrenys durant un any més del previst. L'equip de govern, per la seva banda, ho va justificar argumentant que no han volgut perjudicar els treballadors. També va indicar que havien seguit pagant el mateix.