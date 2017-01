La CUP organitza unes jornades sobre l'educació a Girona Est

La CUP ha organitzat unes jornades titulades Girona Est, quina escola volem?, que començaran avui i tindran lloc també els dies 25 de gener i 1, 15 i 22 de febrer a les set de la tarda al centre cívic Onyar.

La primera sessió porta per títol Coneguem el barri: un recorregut per la història; i hi participaran entitats que han treballat al sector. La segona, titulada Coneguem el barri: l'educació avui, comptarà amb mestres dels centres de la zona. La tercera porta per títol Descobrim experiències i servirà per conèixer què s'ha fet a altres municipis. La quarta sessió girarà al voltant del paper de les institucions municipals en els models educatius en barris com els de Girona Est. Al final, es farà una sessió de treball sobre les conclusions.