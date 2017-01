L'Ajuntament de Girona dona llum verd al seu cinquè Pla d'Igualtat

L'Ajuntament de Girona ha aprovat el seu cinquè Pla d'Igualtat, amb l'objectiu de garantir igualtat d'oportunitats i de tracte en l'acció municipal, donar resposta a les necessitats diferenciades entre homes i dones i prevenir i eliminar possibles discriminacions que es puguin detectar per raó de sexe.

En total, s'han dissenyat un centenar d'accions consensuades entre diferents membres del consistori. El pla es va dur, a més, al Consell Municipal d'Igualtat de Gènere, on les entitats i partits polítics també hi van poder dir la seva.

El document inclou el protocol de dol de la ciutat en cas de feminicidi, el protocol per a unes festes sense sexismes ni abusos, el protocol per a l'abordatge de l'assetjament per raó de sexe i disfòbies o la incorporació en els plans d'acollida de la visió de gènere tenint en compte la diversitat cultural. A més, també es peveu la coordinació amb el Servei Municipal d'Ocupació per a la inserció laboral de dones víctimes de violència de gènere o una campanya de suport a la infància en famílies que pateixen violència de gènere.