L'Autoritat Catalana de la Competència diu que no es pot obligar a cedir el tanatori

L'Ajuntament de Girona ha decidit eliminar, dins la nova ordenança dels seus serveis funeraris, l'obligatorietat de Mémora d'obrir el seu tanatori a altres operadors, seguint un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència. Es tracta d'un aspecte que ha estat molt criticat per la CUP, ja que era una de les propostes que el partit havia posat sobre la taula.

El consistori tenia previst incorporar aquesta obligatorietat en la nova ordenança, però l'Autoritat Catalana de la Competència els va indicar que, segons la legislació actual, una ordenança municipal no pot establir una obligació d'accés per se a les instal·lacions privades d'altres operadors, sinó que aquesta només es preveu en circumstàncies molt especials. Per això, i seguint aquestes recomanacions, l'Ajuntament va decidir eliminar-ho.

Aquest informe també indicava, entre altres, que cal valorar la necessitat i proporcionalitat del requisit d'un nombre mínim de fèretres, així com revisar la limitació que, via Urbanisme, es fa de la implantació d'instal·lacions de tanatori, de manera que no sigui excessivament restrictiva.