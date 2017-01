Objectiu: que ningú dormi al ras quan els termòmetres es desplomen

L'Amin acostuma a dormir a un caixer de Girona. Des de fa una setmana, però, ha canviat els cartrons per mantes i un llit calent al centre d'acolliment La Sopa. Hi ha arribat per les recomanacions de la Policia Municipal que, les nits que els termòmetres es desplomen, recorre els carrers per oferir aquest recurs als indigents i demanar-los que no passin la nit al ras. Molts, però, ho rebutgen perquè prefereixen seguir amb el seus hàbits. Un d'ells és en Manel, que fa 15 anys que al carrer. "Prefereixo quedar-me aquí, no és 'Vacaciones en el mar' però no tinc fred", assegura. Amb l'onada de fred, La Sopa està desbordada. Si el seu topall està en els 110 dinars, aquest dimarts n'han servit fins a 123. També han habilitat dues sales més per acollir els sensesostre que, puntualment, hi passen la nit. Des de Reis, entre sis i dotze persones han seguit les recomanacions de la Policia Municipal i han canviat el carrer per La Sopa. Iniciatives com les de Girona s'estenen arreu del país, on els ajuntaments han intensificat les accions per evitar que hi hagi gent dormint al carrer.

A la ciutat de Girona hi ha una seixantena de persones que dormen al carrer. Així ho determina el darrer cens que van fer el passat mes de maig uns 200 voluntaris. Cada any, quan l'hivern entra de ple, la Policia Municipal de Girona fa un dispositiu per tal que ningú dormi al ras. Quan les previsions meteorològiques anuncien temperatures per sota dels 0 graus, una patrulla del cos es dedica a anar un per un a parlar amb els sensesostre que tenen localitzats arreu de la ciutat i els recorden que poden passar la nit a La Sopa.

Habitualment, són persones que estan sempre al mateix lloc i que refusen anar a La Sopa. Per poder ser usuari habitual del centre d'acolliment, cal estar disposat a seguir un pla de treball i complir un seguit de normes. En aquest cas, es fa una excepció i s'ofereix a les persones sense sostre que vagin a dormir allà les nits de fred rigorós. "Els donem aquesta opció les nits de molt fred, per tal que puguin anar a La Sopa amb unes condicions més relaxades i sense cap imposició de normes ni pla de treball", apunta la primera tinent d'alcalde i regidora de Drets Socials i Seguretat, Sílvia Paneque.

Aquest dispositiu es va començar a fer la nit de Reis i es mantindrà mentre les temperatures siguin tan baixes. Segons explica la regidora, els primers dies van aconseguir que entre sis i vuit persones canviessin el carrer per La Sopa i, en les darreres nits, la xifra ha augmentat fins a la dotzena. Paneque reconeix que el centre està al límit de la seva capacitat. Han hagut d'habilitar dues sales per acollir aquestes persones vingudes del carrer i també han notat un augment a l'hora de servir els àpats. Si el topall del centre se situa en els 110 menús, aquest migdia n'han servit 123. A la nit la situació s'ha repetit: dels 80 sopars habituals s'ha superat el centenar.

Per això, la regidora apunta que per a l'hivern vinent l'ajuntament estudiarà habilitar altres "espais polivalents" per a aquestes acollides d'emergència. Aquí, els sensesostre, podrien sopar, passar la nit i dutxar-se.



Canviar el carrer per un llit calent

Entre les persones que han decidit escoltar les recomanacions de la Policia Municipal hi ha l'Amin. Fins fa una setmana, dormia a un caixer automàtic de la ciutat. Quan dos agents se li van acostar per oferir-li anar a La Sopa no s'ho va pensar. "Aquí menjo molt bé i estic molt agraït, no passo gens de fred", explica després de sortir del menjador. El mateix li ha passat a un altre indigent que, habitualment, dorm amb a una tenda de campanya als afores de Girona. Explica que dos agents hi van anar i que li van insistir molt perquè anés a La Sopa. "Jo ja estava bé a la tenda, tampoc fa tanta fred", afegeix.

En canvi, les advertències i els consells de la Policia Municipal no tenen el mateix efecte en d'altres persones. Des de fa temps, dos homes dormen als bancs a tocar del Punt de Benvinguda, a sota les vies del tren. No és la primera vegada que els agents se'ls adrecen per identificar-los i oferir-los el recurs de La Sopa. Tots dos s'hi neguen en rotund, asseguren que estan abrigats amb mantes i que aquell és el seu lloc. És el mateix que li passa a en Manel, que fa quinze anys que viu al carrer. Els últims tres anys els ha passat a París i assegura que allò sí que és passar fred. "Prefereixo quedar-me aquí, no és 'Vacaciones en el mar' però no tinc fred", assegura.

"Tenim casos de tot, molts refusen anar a La Sopa perquè no volen ajut institucionalitzat o també hi ha casos de malaltia mental", detalla la regidora, Sílvia Paneque. Una afirmació que també comparteix el responsable del torn de nit. "El més normal és que deneguin anar al centre d'acolliment per més insistència que hi posem", explica el caporal Nicolàs López.

Girona és una de les ciutats catalanes que, davant l'onada de fred, està reforçant l'assistència als sensesostre per evitar que passin la nit al ras i també aquells que pateixen pobresa energètica. Altres ciutats que tenen dispositius similars són Barcelona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Reus, Tortosa, Igualada, Manresa, Lleida o Figueres, entre d'altres.