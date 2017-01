Ribas manté que Girona ha fet «un bon negoci amb ´Joc de trons´»

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, manté que la ciutat ha fet «un bon negoci» amb Joc de trons, malgrat que la factura municipal per les despeses derivades del rodatge ja ascendeix a més de 70.000 euros, a banda dels aproximadament 200.000 que es van deixar de cobrar en concepte de taxes. A preguntes de la CUP, Ribas va recordar en el ple de dilluns que el rodatge de la sèrie a la ciutat va deixar un impacte directe de 3,5 milions d'euros i més de 10.000 publicacions a la xarxa.

La CUP va preguntar per les darreres despeses que l'Ajuntament ha pagat pel rodatge de Joc de trons: més de 26.000 euros per l'ús de l'Auditori i uns 3.000 per un programa especial de Televisió de Girona. El regidor Lluc Salellas va subrallar que el consistori no només havia deixat de cobrar les taxes de rodatges, «sinó que a més hem anat pagant nosaltres les despeses tot darrere». Per això, va qüestionar aquest model: «És molt fàcil fer negoci així, si les multinacionals que més tenen són les que menys paguen», va indicar.

Ribas, en canvi, va defensar un cop més la inversió feta pel consistori, tot assenyalant que la repercussió obtinguda, tant de forma directa com indirecta, ha estat molt superior als 70.000 euros invertits per l'Ajuntament. La mateixa opinió va manifestar l'alcaldessa, Marta Madrenas, que va explicar que aquests beneficis han servit per fer polítiques socials i d'ocupació.