Roben la caixa enregistradora d´un bar del carrer de la Creu

Un lladre va entrar en un bar situat al barri de l'Eixample de Girona, la matinada de dimarts, i se'n va endur la caixa enregistradora amb tots els diners que hi havia a dins. Els fets i l'autor del robatori van quedar gravats per les càmeres de videovigilància de l'establiment, situades tant a l'exterior com a l'interior del local.



Amb caputxa i anorac blau

L'assaltant va actuar cap a les dues de la matinada. Va destrossar la porta, a cops, per accedir a l'interior del local. Tot i que va sonar l'alarma, l'individu, que aparentment actuava sol, va anar directament a la caixa i va marxar ràpidament abans de poder ser interceptat amb la màquina a les mans, fet que pot fer pensar que coneixia el local.

El lladre va ser captat per càmeres de videovigilància tant a fora del local com a l'interior, on se'l veu amb la caixa a les mans

Els responsables del negoci, el Frankfurt Cross del carrer de la Creu, han preferit no indicar la quantitat de diners que hi havia al seu interior. Pel que es pot comprovar a les imatges del vídeo, l'home anava encaputxat, amb un anorac blau i una vambes blanques.