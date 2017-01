Xevi, ha arribat el gran dia

Avui, Xevi, t'ha arribat el gran dia i el que més greu ens sap és no poder estar al teu costat. Hi ha coses i fets a la vida que a les persones ens omplen de felicitat i un d'aquests és el que viuràs avui al Teatre Municipal, envoltat d'autoritats juntament amb el cos de la Policia Municipal, que celebra la seva diada. Tu hi seràs, i al costat d'altres personatges gironins sereu condecorats, com el treballador de les brigades que va trobar una bossa amb diners i malgrat la falta que fan va decidir de tornar-los, un gest molt lloable per part seva. O tu, que sense pensar-t'ho ni un moment vas anar a socórrer l'home que es va tirar de Pont de Pedra i va trobar el que volia. Però tu no ho sabies, vas fer-te mal i vas estar tres mesos de baixa. També hi ha en Carles Monguilod i vàries persones més que demà sortireu al diari.

Penso que tots en sou mereixedors, cadascú al seu apartat. Però tu, Xevi, com vaig dir-te en un article quan vas fer 50 anys, amb el títol Xevi, un gironí estimat, saps de sobres que per enveja també hi ha persones que t'han volgut fer mal, però el bé al final sempre sobresurt i aquí en tens un exemple. Al final tenim en Xevi condecorat, estimat i valorat.

Felicitats a tots el que avui rebreu aquest honor. Felicitats a la Policia Municipal. Per motius de negoci m'heu fet sortir d'un mal pas moltes vegades i sento un gran respecte per vosaltres.

Felicitats perquè durant uns anys vaig organitzar actes públics i sempre vam tenir el vostre suport i la vostra ajuda al moment de sortir al carrer. Felicitats a tots i un gran dia per a la policia i els guardonats. Espero que els que us podeu moure tingueu un moment i aneu a fer costat al nostre Xevi perquè se senti acompanyat i estimat en un dia com aquest. No hi falteu.