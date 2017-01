Nou entitats animalistes de les comarques gironines han signat un manifest aquest dijous on declaren Salt "poble enemic dels animals". Asseguren que hi ha, com a mínim, 30 colònies de gats al municipi i denuncien que el consistori "no està fent res" per controlar el problema.

A més, alerten que a la zona de les Deveses hi ha animals, majoritàriament gossos, que estan patint maltractaments. Per això, la portaveu de l'Associació Animalistes de Salt, Núria Domingo, demana que el consistori renovi l'actual Ordenança Municipal de Control i Tinença d'Animals.

"No pot ser que estigui en vigor una norma de l'any 2000. Des d'aleshores les coses han canviat molt, sobretot la sensibilitat de la gent", comenta Domingo.

Les associacions han rebut el suport del regidor de Canviem Salt, Wilder Palacio, que ha anunciat que presentarà una moció per demanar un canvi de l'ordenança.