Escola Vedruna: Un bon regal d´aniversari per a en Roger

Segona jornada ahir de donació de sang i medul·la òssia a l'escola Vedruna de Girona per mirar de trobar un donant compatible amb un alumne de l'escola, en Roger, que pateix aplàsia medul·lar. Més d'un centenar de persones s'havien registrat ahir per fer donacions, que se sumaran a les més de 300 que es van aconseguir la setmana passada. Ahir, a més, era un dia molt especial per a en Roger, ja que era el seu aniversari. Per celebrar-ho, els seus companys de l'escola van gravar-li un vídeo i li van enviar. Després de les dues jornades de donació, l'escola no té cap intenció de desentendre's de la situació d'en Roger, de manera que s'ha compromès a fer-ne un seguiment i anar informant de qualsevol novetat que es produeixi. Així doncs, els seus comptes de Facebook i Twitter continuaran en actiu.

El Vedruna va obrir de nou les seves portes ahir a la tarda després que la jornada de donació de la setmana passada fos insuficient per atendre totes les persones que es van voler fer donants de sang i medul·la per tal de poder ajudar en Roger. Ahir, malgrat que les cues no van ser tan llargues com la primera vegada, més d'un centenar de persones es van acostar a l'escola per participar en la donació. Alguns d'ells hi anaven per primera vegada, mentre que d'altres ho intentaven després d'haver-se quedat «fora» la setmana passada, quan la resposta massiva dels gironins va superar qualsevol previsió.

«L'altre dia volia venir, però vaig veure que no tenia temps per esperar-me tanta estona», va explicar la Begoña de la Rocha, exalumna de l'escola. En el seu cas no coneix en Roger ni els seus pares, però sí que s'ha trobat amb dos casos similars de persones pròximes a ella. Per això, va decidir donar tant sang com medul·la òssia i creu que situacions com aquesta haurien de servir per «conscienciar» la ciutadania. També es va mostrar sorpresa de la bona resposta de la gent: «Pensava que en ser el segon dia no hi hauria tanta gent, però Déu n'hi do», va assenyalar.

També feia cua per a la donació la Marola Marí, mare d'un altre alumne de l'escola. «Quan em vaig assabentar del cas vaig pensar que tocava venir, perquè ens toca molt de prop», va assenyalar. «Sovint veiem casos com aquest a la televisió i ens queden lluny, però en aquest cas ens afecta directament i val la pena col·laborar», va indicar. Per això, la setmana passada el seu marit va participar en la donació (mentre ella es quedava amb els fills) i ahir van intercanviar-se els papers.

Un cop més, la directora del centre, Marta Oliva, només tenia paraules d'agraïment per a tots els donants voluntaris. «Estem molt contents amb la resposta. Pensàvem que avui [ahir pel lector] potser no vindria tanta gent, perquè a més fa molta fred, però hem tornat a tenir una bona acollida», va explicar.

Des de l'escola tenen molt clar que, un cop finalitzades les jornades de donació, continuaran donant suport a en Roger i la seva família. Ahir era el seu aniversari, i els companys de classe li van enviar un vídeo de felicitació. En Roger, mentrestant, té un professor a casa per tal que pugui seguir amb els estudis. Demà, la Laura Moreno, una noia de Girona que va patir la mateixa malaltia que en Roger i que ara està totalment guarida gràcies a un trasplantament de medul·la, anirà a la classe d'en Roger per explicar als seus companys en què consisteix l'aplàsia medul·lar.

Mentrestant, l'escola continuarà donant suport a la família i anirà informant dels avenços mèdics que es vagin fent. «L'objectiu final és aconseguir el titular que en Roger s'ha curat», va afimar Oliva.