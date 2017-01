Èxit de participació a la 6a Cursa i Marxa Popular de la Policia Municipal de Girona

Aquest matí ha tingut lloc la sisena edició de la Cursa i Marxa Popular de la Policia Municipal – Memorial Javi Hernández. La prova ha comptat amb la participació de 306 persones, dividides en les que participaven a la marxa, que ha començat a les 9.30 h, i les que corrien la cursa, que ha començat a les 10 h. A l´acte de lliurament de premis hi han assistit l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el representant territorial de l´Esport a Girona, Josep Pujols, i l´inspector cap de la Policia Municipal, Joan Jou.

El punt de sortida i arribada ha estat el parc de les Ribes del Ter. Els participants han recorregut la Devesa i la llera del riu durant 5´3 km -en el cas de la marxa- i 7´7 km –en el cas de la cursa-, respectivament. Un any més, també n´han format part una quarantena de corredors acompanyats de les seves mascotes. L´entrega de premis s´ha dividit en les categories següents: femenina, masculina i classificació interna (primer home i primera dona membres de la Policia Municipal de Girona). També s´ha entregat un guardó al participant més veterà i trofeus als tres primers corredors acompanyats de les seves mascotes.

A través del reconeixement i l´homenatge a la figura del company Javi Hernández, la cursa representa els valors fundacionals de la Policia Municipal, entre els quals destaca la solidaritat. Per aquest motiu, a través d´aquesta proposta cada any es dóna suport a una fundació o associació sense ànim de lucre. En aquesta edició, s´han recollit 610 euros com a aportacions econòmiques solidàries de les persones participants i de l´organització, que es destinaran íntegrament a l´Associació Esfera, una entitat que té com a objectiu la prevenció de la violència que pateixen els nens, adolescents i adults, posant especial èmfasi en els menors. També treballa per promoure processos de recuperació integrals dels menors i adults afectats.