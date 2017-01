Girona planta plàtans a la Devesa per primer cop en 20 anys

Girona ha plantat nou plàtans joves a la Devesa per primer cop en 20 anys. Es tracta d'una renglera d'arbres situada al passeig de la Devesa, que havien estat talats feia vint anys i mai s'havien tornat a plantar. En total, amb el futur Pla Especial es plantaran fins a 50 o 60 nous exemplars, sempre a les zones menys frondoses.

Una altra de les actuacions que es portaran a terme enguany al parc és l'enderroc d'alguns edificis, com per exemple un dels lavabos prefabricats. També es posaran en funcionament quatre dels vuit pous que existeixen però que fins ara han estat en desús, per tal que serveixin per regar els arbres.

Segons ha explicat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, enguany l'Ajuntament de Girona invertirà un mínim de 50.000 euros en el parc. També es treballarà en l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda a la Fira i l'Auditori, i es continuarà millorant l'enllumenat.