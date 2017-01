La mancomunitat diu que el parc Central mostra el maltractament als barris

La mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert, que aglutina multitud d'entitats dels dos barris, van denunciar ahir que el despropòsit i els retards a les obres «faraòniques» del parc Central són una demostració del maltractament cap als barris. El portaveu de la mancomunitat, Ramon Macaya, va recordar que el parc fa més de vuit anys que està en obres i que aquest maltractament ha de servir «com a experiència» perquè no torni a passar. «En aquell moment hauríem d'haver tallat les vies», va dir en referència a unes obres que ja es veien que serien llargues i molestes. «A Girona només es treballa per determinats grups econòmics», es va queixar.

La mancomunitat va ser l'entitat convida per l'Associació de Veïns de Sant Narcís per penjar els crespons negres que es col·loquen a les tanques de les obres cada dia 18 del mes per protestar pels retards. Va ser un 18 d'agost que van començar les eternes obres.

Macaya va explicar que des de Santa Eugènia i Can Gibert són coscients que els «barris no han estat solidaris» amb el que han patit els veïns de Sant Narcís tots aquests anys. «Hem de reivindicar el respecte pels barris. El futur de Girona som els barris. Els barris som la força de Girona», va concloure.

El president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Xavier Reyner, va exposar que l'Ajuntament i determinats comerciants de Girona han valorat positivament l'impacte de l'arribada del TAV a la ciutat. Ell, però, va assenyalar que no pensa fer-ho «fins que no acabin les obres» i «menys fer-ho positivament mentre hi hagi molèsties als veïns». Van assistir-hi regidors d'ERC-MES i de la CUP, el diputat Marc Lamuà (PSC) i el senador Quim Ayats (ERC).