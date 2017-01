Proposen potenciar com a dissuasiu l'aparcament de darrere l'institut Sta. Eugènia

La plataforma Mou-te en Bici considera que l'aparcament de Santa Eugènia-Can Gibert no és realment dissuasiu, tal com afirma l'Ajuntament de Girona, ja que està situat dins del barri i no evita que els cotxes facin tombs pels carrers buscant aparcament. L'entitat considera que els aparcaments realment dissuasius són els que es troben a l'entrada de la ciutat i estan ben connectats amb el centre a través de bicicleta o autobusos. En aquest cas, assenyalen que l'actual estacionament de Santa Eugènia, que es troba en funcionament des de l'any 2013, no compleix amb aquestes característiques.

De tota manera, l'Ajuntament ja ha anunciat que aquest estacionament no pot continuar, ja que s'acaba el període de cessió dels terrenys i el propietari privat ja ha anunciat que els vol recuperar. Per tant, el consistori ha de buscar una alternativa. Des de Mou-te en Bici creuen que una bona solució seria l'aparcament que es troba just darrere de l'institut de Santa Eugènia, actualment infrautilitzat. Segons argumenten, la connexió amb les línies de bus per arribar al centre de la ciutat es podria fer ampliant la línia 7 i l'accés a la xarxa de carrils bici es podria complementar allargant el carril bici existent al carrer Montnegre.

Aquest any, l'Ajuntament té previst fer dos nous aparcaments dissuasius a la ciutat: buscar un nou emplaçament per al de Santa Eugènia i fer-ne un de nou al polígon de Mas Gri. En aquest sentit, Mou-te en Bici recorda que, perquè els aparcaments compleixin amb la seva funció dissuasiva, cal restringir l'estacionament de cotxes dins del nucli urbà. A més, indiquen, cal dotar-los de parades de Girocleta, connectar-los a la xarxa de carrils bici i dotar-los de punts de càrrega elèctrica. En definitiva, opinen que «cal donar facilitats als conductors perquè aparquin als afores, però aquestes han d'anar acompanyades inevitablement d'accions per limitar-ne la circulació i l'aparcament a l'interior».