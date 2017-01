El servei de guàrdia de radiologia vascular del Trueta atén 112 pacients

El servei de guàrdia de radiologia vascular de l'Hospital Josep Trueta de Girona ha atès durant el seu primer any 112 pacients amb hemorràgies agudes. En total han estat 117 els procediments que s'han fet, més de la meitat dels quals (56%) han estat embolitzacions hemorràgiques després d'un accident.

La guàrdia de radiologia vascular intervencionista és un servei destinat a l'aplicació de tractaments urgents per aturar hemorràgies agudes d'origen divers. El 60% dels pacients que l'han utilitzat han estat homes amb una edat mitjana de 63 anys. Abans de l'inici d'aquesta guàrdia, a Girona només es feia aquest procediment els matins i en dies laborables, ara en canvi es disposa del servei les tardes, els festius i el cap de setmana. En total s'han hagut de derivar 29 pacients a Barcelona en horari nocturn.

La radiologia intervencionista és un procediment terapèutic que duen a terme especialistes en radiologia vascular de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Es tracta d'una especialitat basada en la realització de procediments poc invasius guiats per imatges, gestionats per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

A través d'aquestes tècniques radiològiques es pot estudiar l'arbre vascular amb una gran precisió i el tractament de lesions des de l'interior dels vasos.