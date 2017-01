La unitat canina fa pujar un 19% les sancions per consum i tinença de drogues

La Policia Municipal de Girona ha imposat 1.072 sancions per consum i tinença de drogues durant el 2016. Això suposa un increment del 19% respecte l'any anterior. El cap del cos, l'inspector Joan Jou, ho atribueix a la feina de la unitat canina, que es va incorporar a la policia per Fires de Sant Narcís del 2015.

Les dades policials del 2016 reflecteixen també un augment de les multes per incompliments de l'ordenança d'oci nocturn (13,95%), sobretot per locals que no netegen l'entorn. També hi ha hagut un repunt en les sancions a propietaris de gossos que incompleixen l'ordenança de tinença d'animals.

Han passat de 144 a 183 en un any ja que la policia ha fet diversos dispositius –amb agents de paisà- per controlar aquest aspecte que, segons el cap de la policia, genera moltes queixes veïnals. Pel que fa a l'accidentalitat, es manté estable amb un total de 1.583 accidents: 498 amb ferits, 1.084 sense i un mort. L'inspector alerta que darrera de molts accidents hi ha l'ús del mòbil al volant.