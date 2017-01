Madrenas no creu que el preu dels pisos de lloguer a Girona suposin un problema

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no creu que els preus de lloguer d'habitatge a la ciutat de Girona suposin un problema greu, com sí passa a Barcelona.

En declaracions a l'agència ACN per valorar l´índex de preu recomanat per al lloguer que el Govern aprovarà en dos mesos, Madrenas assegura que encara han d'analitzar aquesta proposta. Tanmateix, ha avançat que creu que és una mesura pensada per al cas de Barcelona, on reconeix que sí que hi ha un problema amb els "augments excessius" dels lloguers. En canvi, a la capital gironina assegura que no es troben amb aquest problema.

"A Girona no estem als nivells de Barcelona però ens alegrem que el Govern busqui fórmules per garantir el dret a l'habitatge de tota la ciutadania i, especialment, dels més vulnerables", ha dit. Per això, ha explicat que esperaran a veure quins barems marca el Govern abans de decidir si apliquen aquest índex de preus a Girona i sancionen els qui ho incompleixin.

Algunes ciutats catalanes estudiaran bonificacions de l´Impost de Béns i Immobles (IBI) per als propietaris que fixin lloguers que se situïn per sota de l´índex de preu recomanat per al lloguer que el Govern.



Són cars els pisos de lloguer a Girona?

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona avala la tesi de l'alcaldessa, i assegura que "les dinàmiques del mercat de lloguer poden ser diferents en una ciutat com Barcelona respecte d´altres indrets de Catalunya".

Segons els estudis d'aquesta entitat, en el darrer trimestre de 2016 els lloguers es van encarir un 8% a Girona fins a situar-se en els 513 euros de mitjana. Però apunten que aquest preu és 21% inferior al que es va registrar el tercer trimestre de l´any 2008.

El portal immobiliari Idealista assenyala que la ciutat de Girona va acomiadar l'any passat amb els preus del lloguer un 9,7% més cars que al tancament de 2015, i això situa el preu del metre quadrat en els 7,9 euros de mitjana, 0,50 euros més car que fa un any. En el conjunt de la província, Idealista situa l'increment del preu dels lloguer en el 5,5% de mitjana, amb el metre quadrat a 7,3 euros.

Un altre informe, centrat en la capital de la demarcació i elaborat per TecniTasa (Técnicos en Tasación S.A), fa la mateixa comparativa anual però es fixa només en dos barris: la zona centre, que marca els preus màxims, i Santa Eugènia, que registra els més assequibles. En el cas del primer sector, els lloguers van pujar, de mitjana, prop d'un 4%, de manera que per un pis de 100 metres quadrats a 31 de desembre es pagaven 1.095 euros mensuals (10,95 euros/m2). L'any 2015, per un habitatge de les mateixes característiques, es pagaven 1.068 euros cada mes (10,68 euros/m2).